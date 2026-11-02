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На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году

Киев • УНН

 • 5148 просмотра

Агентство оборонных закупок объявило закупку продуктов питания на 2027 год стоимостью 43,8 млрд грн. Требования к 360 продуктам обновили, а комплект подорожал до 181,74 грн.

На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году
Фото иллюстративное

Агентство оборонных закупок ДОТ объявило закупку продуктов питания для Вооружённых сил Украины и Государственной специальной службы транспорта на 2027 год. Ожидаемая стоимость составляет 43,8 млрд гривен, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины и данные электронной системы закупок Prozorro.

Также профильное ведомство обновило требования к качеству продуктов, а расчётная стоимость комплекта питания на одного военнослужащего выросла почти на 6%.

Новые требования к питанию военнослужащих: что изменится

В рамках подготовки закупок на 2027 год Министерство обороны полностью пересмотрело описания всех 360 позиций, включённых в каталог продуктов питания для военнослужащих. Изменения, утверждённые ещё в июне 2026 года, предусматривают конкретизацию технических характеристик продукции, в частности её пищевой ценности, состава и физических параметров.

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, обновление требований должно обеспечить более качественный контроль продуктов, поставляемых в воинские части.

"Все 360 позиций, содержащихся в каталоге продуктов, имеют полностью обновлённые описания", — отметил чиновник.

Одним из главных нововведений стало уточнение показателей энергетической ценности пищевых продуктов. Отныне для каждой позиции каталога предусмотрена информация о калорийности, а для продукции, на которую распространяются соответствующие государственные стандарты, также будет указываться содержание белков и жиров на 100 граммов. В частности,  для мясной, рыбной и молочной продукции.

В Минобороны объясняют, что это позволит точнее контролировать общую калорийность комплектов питания и оценивать их пищевую ценность.

Отдельные требования установили к замороженному мясу и мясу птицы. Допустимое содержание воды будет зависеть от вида продукции и способа замораживания, однако не должно превышать 5%.

Кроме того, для овощей и фруктов определили минимальные и максимальные размеры. 

Сколько будет стоить питание одного военнослужащего

Одновременно с обновлением требований выросла и расчётная стоимость комплекта продуктов питания. Если для закупок на 2026 год она составляла 171,48 гривны на одного человека, то на 2027 год ожидаемая цена определена на уровне 181,74 гривны. То есть,  разница составляет 10,26 гривны, или почти 6%.

В Министерстве обороны объясняют повышение стоимости прежде всего подорожанием энергоносителей и инфляционными процессами, которые влияют на производство, хранение и транспортировку продуктов. 

Закупки на 43,8 млрд гривен: как будут проходить торги

Согласно информации в системе Prozorro, 29 октября 2026 года Агентство оборонных закупок объявило две процедуры закупки продуктов питания для нужд ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Ожидаемая стоимость первой процедуры составляет 22,499 млрд гривен, второй — 21,336 млрд гривен. Общая сумма превышает 43,835 млрд гривен с учётом НДС.

Закупки разделили на 21 лот, которые отличаются объёмами и ожидаемой стоимостью. В Минобороны объясняют, что такой подход позволяет привлекать к торгам компании с различными производственными и логистическими возможностями. Поставщики могут претендовать на отдельные государственные контракты в соответствии со своими возможностями.

Согласно опубликованным условиям, приём предложений запланирован до 9 ноября, на этот же день предусмотрено проведение электронных аукционов.

Поставки продуктов планируют организовать по региональному принципу. За каждым поставщиком будет закреплена определённая территория, в пределах которой он будет отвечать за выполнение заказов воинских частей. В ведомстве отмечают, что такая модель должна упростить логистику и обеспечить своевременную доставку продуктов.

Как будут контролировать качество продуктов и выполнение контрактов

Отдельное внимание во время закупок будут уделять соблюдению обновлённых стандартов качества. Проверять соответствие продукции установленным требованиям должны специалисты Главного управления государственного гарантирования качества. Контроль предусматривает проведение выборочных проверок.

Кроме того, Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять методологию Service Level Agreement (SLA), которая позволяет оценивать качество выполнения поставщиками договорных обязательств. В частности, речь идет о контроле своевременности доставки продуктов, полноты заказов и соблюдения согласованных условий поставки.

По словам временно исполняющего обязанности директора Агентства оборонных закупок ДОТ Артема Романюкова, такой механизм позволяет отслеживать выполнение контрактов на различных этапах и оперативно реагировать на отклонения.

В Минобороны рассчитывают, что усиление контроля поможет снизить риски задержек поставок и получения воинскими частями продуктов, которые не соответствуют установленным характеристикам.

Почему закупки на 2027 год начали заранее

Агентство оборонных закупок ДОТ уже третий год подряд объявляет закупки продуктов питания заблаговременно, еще до начала следующего бюджетного года. В Министерстве обороны объясняют, что такой подход дает потенциальным поставщикам дополнительное время для подготовки производственных мощностей, формирования запасов продукции и организации логистических маршрутов.

Контекст

Объявленные закупки проходят на фоне более широкой реформы продовольственного обеспечения ВСУ.

В августе 2026 года Министерство обороны представило концепцию изменений, которая предусматривает постепенное разделение закупок продуктов и логистических услуг, а также введение проверок качества продукции еще до ее доставки в воинские части.

Кроме того, планируется дальнейшее развитие цифровой системы DOT-Chain Food, через которую воинские части оформляют заказы, а поставщики организуют их выполнение. По данным Минобороны, в течение двух лет через эту систему обеспечена поставка 1,35 млн тонн продуктов питания для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Напомним 

Ранее УНН писал, что военные на передовой получат новый сухпайок.

Александра Василенко

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