Військові на передовій отримають новий сухпайок: що до нього входитиме
Київ • УНН
Оновлений сухпайок створили за пропозиціями понад 60 тисяч військових. Він міститиме нагрівачі, готові страви та таблетки для води.
Українські військові, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, зможуть отримувати оновлений польовий набір продуктів. Новий сухпайок розробили з урахуванням пропозицій самих військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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"Українські воїни на передовій отримають новий польовий пайок, розроблений з урахуванням їхніх пропозицій. Відповідні зміни до норм добового польового набору продуктів за ініціативи Міністерства оборони затвердив Кабінет Міністрів України", – йдеться у дописі.
Хто з військових отримає новий сухпайок
Згідно з наявною інформацією, альтернативний польовий набір продуктів передбачений для визначених категорій військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення.
Під час розробки нового раціону врахували результати опитування в застосунку "Армія+". Участь в опитуванні взяли понад 60 тисяч військових, які висловили побажання щодо складу сухпайка, готових страв та інших продуктів для харчування в польових умовах.
"Ми з командою опрацювали запити й реалізували найбільш популярні пропозиції військовослужбовців. Раціони стали більш комплексними: більше готових страв, менше дрібних позицій", – заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік.
Що входить в альтернативний добовий набір сухпайка
Оновлений сухий пайок буде не заміною, а саме альтернативою добовому польовому набору продуктів – Нормі №15.
Посилений сухпайок для захисників передбачає:
- два окремі раціони замість одного добового польового набору;
- безполуменеві нагрівачі;
- готові страви у реторт-упаковках;
- таблетки для знезараження води.
Додатково до раціонів видаватиметься бутильована питна вода із розрахунку 1,5 літра на добу, а з 1 червня по 1 вересня – 3 літри.
"Ми прибрали галети та додали спеціальні нагрівачі, що працюють без полумʼя, таблетки для знезараження води, а також сухофрукти, шоколад, горішки. Так ми збільшили калорійність майже на 15%", – зазначив Мстислав Банік.
За наявними даними, сукупна калорійність першого та другого раціонів складає 4 100 ккал, а різниця в калорійності із стандартними сухпайками – 600 ккал. Закупівлю альтернативних наборів продуктів відповідно до нових норм здійснюватиме Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України.
Нагадаємо
В Україні для військових, які дотримуються ісламських норм чи юдаїзму, тепер доступні халяльні та кошерні сухпайки. Нові специфікації враховують релігійні потреби та якість продуктів.