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Військові на передовій отримають новий сухпайок: що до нього входитиме

Київ • УНН

 • 1984 перегляди

Оновлений сухпайок створили за пропозиціями понад 60 тисяч військових. Він міститиме нагрівачі, готові страви та таблетки для води.

Військові на передовій отримають новий сухпайок: що до нього входитиме
Фото: mod.gov.ua

Українські військові, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, зможуть отримувати оновлений польовий набір продуктів. Новий сухпайок розробили з урахуванням пропозицій самих військовослужбовців. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН

Деталі

"Українські воїни на передовій отримають новий польовий пайок, розроблений з урахуванням їхніх пропозицій. Відповідні зміни до норм добового польового набору продуктів за ініціативи Міністерства оборони затвердив Кабінет Міністрів України", – йдеться у дописі.

Хто з військових отримає новий сухпайок

Згідно з наявною інформацією, альтернативний польовий набір продуктів передбачений для визначених категорій військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення.

Під час розробки нового раціону врахували результати опитування в застосунку "Армія+". Участь в опитуванні взяли понад 60 тисяч військових, які висловили побажання щодо складу сухпайка, готових страв та інших продуктів для харчування в польових умовах.

"Ми з командою опрацювали запити й реалізували найбільш популярні пропозиції військовослужбовців. Раціони стали більш комплексними: більше готових страв, менше дрібних позицій", – заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Що входить в альтернативний добовий набір сухпайка

Оновлений сухий пайок буде не заміною, а саме альтернативою добовому польовому набору продуктів – Нормі №15.

Посилений сухпайок для захисників передбачає:

  • два окремі раціони замість одного добового польового набору;
    • безполуменеві нагрівачі;
      • готові страви у реторт-упаковках;
        • таблетки для знезараження води.

          Додатково до раціонів видаватиметься бутильована питна вода із розрахунку 1,5 літра на добу, а з 1 червня по 1 вересня – 3 літри.

          "Ми прибрали галети та додали спеціальні нагрівачі, що працюють без полумʼя, таблетки для знезараження води, а також сухофрукти, шоколад, горішки. Так ми збільшили калорійність майже на 15%", – зазначив Мстислав Банік.

          За наявними даними, сукупна калорійність першого та другого раціонів складає 4 100 ккал, а різниця в калорійності із стандартними сухпайками – 600 ккал. Закупівлю альтернативних наборів продуктів відповідно до нових норм здійснюватиме Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони України.

          Нагадаємо

          В Україні для військових, які дотримуються ісламських норм чи юдаїзму, тепер доступні халяльні та кошерні сухпайки. Нові специфікації враховують релігійні потреби та якість продуктів.

          Алла Кіосак

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