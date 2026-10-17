Військові на передовій отримають новий сухпайок: що до нього входитиме

Голова ФПУ Бизов заявив про ризики для прав працівників у законі про безпеку праці

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Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення

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