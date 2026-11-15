США переглянули плани масштабного виведення військ із Європи – Пентагон готує новий сценарій для Трампа
Київ • УНН
Пентагон переглядає план виведення військ із Європи: замість 25 тисяч можуть вивести близько 5 тисяч. Рішення ухвалить Трамп.
Адміністрація президента США Дональда Трампа може значно скоротити масштаби запланованого виведення американських військ із Європи. Якщо раніше союзники по НАТО побоювалися скорочення контингенту на 25 тисяч військових, то тепер очікують виведення приблизно 5 тисяч. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, пише УНН.
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За інформацією видання, Пентагон переглядає свої плани через збільшення оборонних витрат європейських союзників та важливість американських військових баз у Європі для операцій на Близькому Сході.
Зокрема, війна з Іраном продемонструвала, наскільки США залежать від європейської інфраструктури для перекидання військ, авіації та забезпечення бойових операцій.
У нас тут багато ресурсів, які знаходяться саме там, де нам потрібно. Я не очікую нічого великого
Де США планують скоротити військову присутність
За словами джерел Bloomberg, основне скорочення може припасти на Німеччину, де розміщений найбільший американський військовий контингент у Європі.
Водночас східний фланг НАТО планують посилити. Країни, які межують із росією, запропонували взяти на себе частину витрат на утримання американських військ.
Остаточне рішення ухвалюватиме Дональд Трамп. Очікується, що міністр оборони Піт Хегсет представить президенту відповідні рекомендації 1 грудня.
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Наразі Пентагон продовжує оцінювати можливі сценарії та їхні наслідки для європейської безпеки.
Водночас американське законодавство обмежує можливості скорочення військової присутності. Конгрес раніше заборонив зменшувати контингент США в Європі нижче 76 тисяч військовослужбовців без необхідних консультацій із союзниками та аналізу ризиків.
За даними Bloomberg, політичні зміни після проміжних виборів до Конгресу також можуть ускладнити реалізацію масштабного виведення американських військ.
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