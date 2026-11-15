США пересмотрели планы масштабного вывода войск из Европы — Пентагон готовит новый сценарий для Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа может значительно сократить масштабы запланированного вывода американских войск из Европы. Если ранее союзники по НАТО опасались сокращения контингента на 25 тысяч военнослужащих, то теперь ожидают вывода примерно 5 тысяч. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Детали

По информации издания, Пентагон пересматривает свои планы из-за увеличения оборонных расходов европейских союзников и важности американских военных баз в Европе для операций на Ближнем Востоке.

В частности, война с Ираном продемонстрировала, насколько США зависят от европейской инфраструктуры для переброски войск, авиации и обеспечения боевых операций.

У нас здесь много ресурсов, которые находятся именно там, где нам нужно. Я не ожидаю ничего большого – заявил ранее представитель США при НАТО Мэтт Уитакер, комментируя возможное сокращение контингента.

Где США планируют сократить военное присутствие

По словам источников Bloomberg, основное сокращение может прийтись на Германию, где размещен крупнейший американский военный контингент в Европе.

В то же время восточный фланг НАТО планируют усилить. Страны, граничащие с Россией, предложили взять на себя часть расходов на содержание американских войск.

Окончательное решение будет принимать Дональд Трамп. Ожидается, что министр обороны Пит Хегсет представит президенту соответствующие рекомендации 1 декабря.

Зеленский заявил, что США впервые подняли вопрос о членстве в НАТО наряду с вопросом Донбасса - СМИ

В настоящее время Пентагон продолжает оценивать возможные сценарии и их последствия для европейской безопасности.

В то же время американское законодательство ограничивает возможности сокращения военного присутствия. Конгресс ранее запретил сокращать контингент США в Европе ниже 76 тысяч военнослужащих без необходимых консультаций с союзниками и анализа рисков.

По данным Bloomberg, политические изменения после промежуточных выборов в Конгресс также могут осложнить реализацию масштабного вывода американских войск.

Европейцы хотят создания собственной армии ЕС на фоне снижения доверия к США - опрос