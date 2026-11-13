Европейцы хотят создания собственной армии ЕС на фоне снижения доверия к США - опрос

Около 71% европейцев хотят, чтобы Европейский союз имел собственную армию. Результаты опроса также свидетельствуют о росте обеспокоенности по поводу надежности США и глубоких разногласиях в оценках российской войны против Украины. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Согласно отчету Trends 2026, подготовленному аналитическим центром по вопросам безопасности GLOBSEC, поддержка создания собственной армии Евросоюза высока во всех опрошенных странах-членах. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в Румынии — 82%, далее идут Литва — 78% и Франция — 75%.

Даже в странах, которые традиционно скептически относятся к интеграции европейской оборонной сферы, большинство респондентов поддержало эту идею. В частности, за создание армии ЕС выступили около 70% опрошенных в Польше и Болгарии, а также 69% в Германии.

Результаты опроса обнародовали на фоне дискуссий между европейскими правительствами по поводу усиления собственных военных возможностей в условиях продолжающейся российской агрессии и роста неопределенности относительно готовности США гарантировать безопасность Европы.

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GLOBSEC провел опрос в 14 странах трансатлантического пространства, в том числе в 11 государствах-членах ЕС, Украине, Великобритании и США.

Поддержка усиления военного потенциала Европы не означает отказа от НАТО. Около 77% респондентов в странах Альянса, охваченных опросом, заявили, что проголосовали бы за сохранение членства своих государств в НАТО. В то же время 78% опрошенных в странах ЕС поддержали развитие собственных оборонных возможностей блока параллельно с Альянсом.

Значительную поддержку получила и наиболее непосредственная форма участия граждан в национальной обороне — обязательная военная служба. Среди респондентов в странах, где нет обязательного призыва, 64% поддержали его восстановление. Самые высокие показатели зафиксировали в Чехии, Франции, Германии и Словакии.

Германия - исключение

Как отмечает издание, отношение к Вашингтону свидетельствует об углублении трансатлантических разногласий. Более трети опрошенных в европейских странах теперь считают США угрозой безопасности. В Германии, Франции и Великобритании такого мнения придерживается около половины респондентов, тогда как в Центральной и Восточной Европе — примерно треть.

Германия стала единственной страной среди опрошенных, где большинство респондентов считает Вашингтон угрозой безопасности.

Страна также выделяется своим отношением к российскому вторжению в Украину. Около 40% немецких респондентов согласились с утверждением, что отношение Украины к русскоязычному населению оправдывало вторжение. Еще 39% считают, что Запад спровоцировал войну.

Такие взгляды сопровождаются меньшей поддержкой Киева. Немного более половины опрошенных считают, что борьба Украины имеет важное значение для безопасности Германии, тогда как почти шестеро из десяти согласились бы на территориальные уступки Украины в обмен на мир.

Результаты опроса демонстрируют политический парадокс: европейцы хотят усиления собственной армии, но одновременно остаются сторонниками НАТО, несмотря даже на снижение доверия к его самому мощному участнику - США - добавляет издание.

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