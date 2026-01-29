Глава дипломатии ЕС Каллас высказалась о создании европейской армии
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала идею о создании европейской армии. Она заявила, что не может представить, что страны создадут отдельную европейскую армию, а существующие армии 23 стран блока уже являются частью НАТО.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала возможность создания европейской армии, отметив, что если создавать параллельные структуры, "это просто размоет картину". Об этом она заявила в четверг, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.
Детали
"Каждая европейская страна имеет армию, а армии 23 стран также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию", - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя, что думает о "идее Президента Зеленского" по созданию европейской армии, а армия Украины будет основой этой армии.
Так что, по ее словам, "это должны быть армии, которые уже существуют".
"Нам нужно увидеть, как это работает на практике. Для меня понятно, что в военном деле должна быть очень прямая и понятная цепочка командования, чтобы каждый раз, когда что-то происходит, было понятно, кто кому отдает приказы. Если мы создадим параллельные структуры, это просто размоет картину. А в трудные времена приказы могут просто попасть "между стульями"", - указала Каллас.
Дополнение
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создание объединенных вооруженных сил Европы в перспективе ближайших 3-5 лет является реалистичным сценарием, однако он зависит от темпов принятия решений в ЕС, доступа к компонентам для производства вооружения и, главное, от политического желания европейцев.
