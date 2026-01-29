Глава дипломатии ЕС Каллас высказалась о создании европейской армии

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала возможность создания европейской армии, отметив, что если создавать параллельные структуры, "это просто размоет картину". Об этом она заявила в четверг, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

"Каждая европейская страна имеет армию, а армии 23 стран также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию", - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя, что думает о "идее Президента Зеленского" по созданию европейской армии, а армия Украины будет основой этой армии.

Так что, по ее словам, "это должны быть армии, которые уже существуют".

"Нам нужно увидеть, как это работает на практике. Для меня понятно, что в военном деле должна быть очень прямая и понятная цепочка командования, чтобы каждый раз, когда что-то происходит, было понятно, кто кому отдает приказы. Если мы создадим параллельные структуры, это просто размоет картину. А в трудные времена приказы могут просто попасть "между стульями"", - указала Каллас.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создание объединенных вооруженных сил Европы в перспективе ближайших 3-5 лет является реалистичным сценарием, однако он зависит от темпов принятия решений в ЕС, доступа к компонентам для производства вооружения и, главное, от политического желания европейцев.

