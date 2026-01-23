Европейская армия за 3-5 лет: Зеленский назвал ключевое условие
Киев • УНН
Президент Зеленский считает реалистичным создание объединенных вооруженных сил Европы за 3-5 лет, но это зависит от темпов принятия решений, доступа к компонентам и политического желания. Он подчеркнул, что Украина с боевым опытом может стать основой такой армии.
Создание объединенных вооруженных сил Европы в перспективе ближайших 3–5 лет является реалистичным сценарием, однако он зависит от темпов принятия решений в ЕС, доступа к компонентам для производства вооружения и, главное, от политического желания европейцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о том, могут ли европейские страны ускорить этот процесс после его прошлогодней речи и на фоне выступления Дональда Трампа в Давосе, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, горизонта в 3–5 лет "может даже 5 лет" в целом достаточно, чтобы перейти от разговоров к реальным шагам, хотя "нет для этого" времени в условиях роста угроз. В то же время президент подчеркнул: речь идет не об абстрактной идее, а о планах, опирающихся на документы и практические действия.
Я говорил об этом неоднократно. Это свидетельствует не только об их наработках, а о реальных документах, их шагах. Они базируются на том, что их армия будет 2,5–3 миллиона. Они хотят все это успеть до 30-го года. И по их скорости мы видим, что это возможно. Я не говорю, что это будет. Это возможно
Отдельно он обратил внимание, что темпы перевооружения и наращивания производства могут замедляться из-за зависимости от поставок компонентов.
Не хочу просто быть попугаем, но если компоненты перестанут им поставлять, то, наверное, это будет медленнее. Там наполнение ракет… и дронов… много всего, на что влияют возможности поставки компонентов и импортных компонентов
Президент подчеркнул, что для формирования дееспособных европейских объединенных сил важны не только численность, но и технологическая способность и боевой опыт. Он отметил, что Украина с начала полномасштабной войны фактически стала полигоном современной войны для западного вооружения, помогая партнерам понять, какие решения работают, а какие - нет.
Украина с самого начала войны, когда брала и использовала европейско-американское и другое оружие, многое показала, где-то скорректировала… артиллерию скорректировали, показали, какие ее снаряды работают, какие не работают в современной войне
По словам Владимира Зеленского, аналогичная ситуация и с беспилотниками: то, что было критической помощью на старте вторжения, ныне уже не соответствует требованиям фронта.
Дроны нам передавали. Они сегодня уже не работают. А сегодня мы производим дроны другого поколения. И эти технологии также есть у наших партнеров
Отдельно президент упомянул о развитии совместного производства как о еще одном практическом инструменте интеграции украинского опыта в будущие европейские безопасные конструкции.
Чего нет, мы будем открывать Co-Production и они будут это иметь. Это уже большой, в принципе, вклад Украины в такие объединенные вооруженные силы
В то же время ключевым элементом, по оценке президента Украины, остается человеческий ресурс и боевой опыт. Он сравнил потенциал россии и Европы в контексте подготовленности войск, подчеркнув, что у рф уже есть значительный слой военных с опытом боевых действий.
Когда мы говорим о 2,5–3 миллионах, давайте… это мы говорим о подготовленных людях, с опытом войны, о россии. По крайней мере полтора миллиона с опытом войны у них есть
О европейских силах, по его словам, нужно говорить не только в категориях чисел.
Мы говорим не только о количестве, а о возможности, о опыте. И без украинской армии, без миллиона украинцев не обойтись. И это им будет основой такой армии
Владимир Зеленский подчеркнул, что реализация такого сценария зависит от совместного решения и решимости партнеров.
Это возможно сделать, если сейчас будет такое желание у всех. Не только у Украины, а безусловно прежде всего у европейцев
В завершение глава государства описал угрозу со стороны рф как машину по производству оружия и мобилизационного ресурса, которую нужно останавливать системно.
россия не просто так разогнала эту машину… Кто ее остановил?… Остановили один светофор, это Украина, но красный постоянно не будет. Нужна помощь
Напомним
Президент Зеленский заявил, что украинская армия с наибольшим боевым опытом может стать основой объединенных сил Европы. Он подчеркнул, что для сохранения кадрового потенциала после войны нужна финансовая поддержка военных.