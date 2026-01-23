Европейская армия за 3-5 лет: Зеленский назвал ключевое условие

$43.170.01
50.520.15
ukenru
08:25 • 10275 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 30302 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 20340 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 21545 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 21706 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 23949 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 47747 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 59182 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 40988 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 33712 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 16861 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 17963 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ05:00 • 44482 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов05:24 • 29348 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 14453 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 30212 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 42810 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 46527 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 57618 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 48713 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 21841 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 38387 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 33991 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 61416 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 76653 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Европейская армия за 3-5 лет: Зеленский назвал ключевое условие

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Президент Зеленский считает реалистичным создание объединенных вооруженных сил Европы за 3-5 лет, но это зависит от темпов принятия решений, доступа к компонентам и политического желания. Он подчеркнул, что Украина с боевым опытом может стать основой такой армии.

Европейская армия за 3-5 лет: Зеленский назвал ключевое условие
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Создание объединенных вооруженных сил Европы в перспективе ближайших 3–5 лет является реалистичным сценарием, однако он зависит от темпов принятия решений в ЕС, доступа к компонентам для производства вооружения и, главное, от политического желания европейцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о том, могут ли европейские страны ускорить этот процесс после его прошлогодней речи и на фоне выступления Дональда Трампа в Давосе, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, горизонта в 3–5 лет "может даже 5 лет" в целом достаточно, чтобы перейти от разговоров к реальным шагам, хотя "нет для этого" времени в условиях роста угроз. В то же время президент подчеркнул: речь идет не об абстрактной идее, а о планах, опирающихся на документы и практические действия.

Я говорил об этом неоднократно. Это свидетельствует не только об их наработках, а о реальных документах, их шагах. Они базируются на том, что их армия будет 2,5–3 миллиона. Они хотят все это успеть до 30-го года. И по их скорости мы видим, что это возможно. Я не говорю, что это будет. Это возможно

- сказал Зеленский.

Отдельно он обратил внимание, что темпы перевооружения и наращивания производства могут замедляться из-за зависимости от поставок компонентов.

Не хочу просто быть попугаем, но если компоненты перестанут им поставлять, то, наверное, это будет медленнее. Там наполнение ракет… и дронов… много всего, на что влияют возможности поставки компонентов и импортных компонентов

- пояснил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что для формирования дееспособных европейских объединенных сил важны не только численность, но и технологическая способность и боевой опыт. Он отметил, что Украина с начала полномасштабной войны фактически стала полигоном современной войны для западного вооружения, помогая партнерам понять, какие решения работают, а какие - нет.

Украина с самого начала войны, когда брала и использовала европейско-американское и другое оружие, многое показала, где-то скорректировала… артиллерию скорректировали, показали, какие ее снаряды работают, какие не работают в современной войне

- сказал он.

По словам Владимира Зеленского, аналогичная ситуация и с беспилотниками: то, что было критической помощью на старте вторжения, ныне уже не соответствует требованиям фронта.

Дроны нам передавали. Они сегодня уже не работают. А сегодня мы производим дроны другого поколения. И эти технологии также есть у наших партнеров

- отметил глава государства.

Отдельно президент упомянул о развитии совместного производства как о еще одном практическом инструменте интеграции украинского опыта в будущие европейские безопасные конструкции.

Чего нет, мы будем открывать Co-Production и они будут это иметь. Это уже большой, в принципе, вклад Украины в такие объединенные вооруженные силы

- заметил Зеленский.

В то же время ключевым элементом, по оценке президента Украины, остается человеческий ресурс и боевой опыт. Он сравнил потенциал россии и Европы в контексте подготовленности войск, подчеркнув, что у рф уже есть значительный слой военных с опытом боевых действий.

Когда мы говорим о 2,5–3 миллионах, давайте… это мы говорим о подготовленных людях, с опытом войны, о россии. По крайней мере полтора миллиона с опытом войны у них есть

- заявил президент.

О европейских силах, по его словам, нужно говорить не только в категориях чисел.

Мы говорим не только о количестве, а о возможности, о опыте. И без украинской армии, без миллиона украинцев не обойтись. И это им будет основой такой армии

- отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что реализация такого сценария зависит от совместного решения и решимости партнеров.

Это возможно сделать, если сейчас будет такое желание у всех. Не только у Украины, а безусловно прежде всего у европейцев

- добавил он.

В завершение глава государства описал угрозу со стороны рф как машину по производству оружия и мобилизационного ресурса, которую нужно останавливать системно.

россия не просто так разогнала эту машину… Кто ее остановил?… Остановили один светофор, это Украина, но красный постоянно не будет. Нужна помощь

- подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что украинская армия с наибольшим боевым опытом может стать основой объединенных сил Европы. Он подчеркнул, что для сохранения кадрового потенциала после войны нужна финансовая поддержка военных.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Мобилизация
Война в Украине
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина