Европейская армия за 3-5 лет: Зеленский назвал ключевое условие

Создание объединенных вооруженных сил Европы в перспективе ближайших 3–5 лет является реалистичным сценарием, однако он зависит от темпов принятия решений в ЕС, доступа к компонентам для производства вооружения и, главное, от политического желания европейцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о том, могут ли европейские страны ускорить этот процесс после его прошлогодней речи и на фоне выступления Дональда Трампа в Давосе, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, горизонта в 3–5 лет "может даже 5 лет" в целом достаточно, чтобы перейти от разговоров к реальным шагам, хотя "нет для этого" времени в условиях роста угроз. В то же время президент подчеркнул: речь идет не об абстрактной идее, а о планах, опирающихся на документы и практические действия.

Я говорил об этом неоднократно. Это свидетельствует не только об их наработках, а о реальных документах, их шагах. Они базируются на том, что их армия будет 2,5–3 миллиона. Они хотят все это успеть до 30-го года. И по их скорости мы видим, что это возможно. Я не говорю, что это будет. Это возможно - сказал Зеленский.

Отдельно он обратил внимание, что темпы перевооружения и наращивания производства могут замедляться из-за зависимости от поставок компонентов.

Не хочу просто быть попугаем, но если компоненты перестанут им поставлять, то, наверное, это будет медленнее. Там наполнение ракет… и дронов… много всего, на что влияют возможности поставки компонентов и импортных компонентов - пояснил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что для формирования дееспособных европейских объединенных сил важны не только численность, но и технологическая способность и боевой опыт. Он отметил, что Украина с начала полномасштабной войны фактически стала полигоном современной войны для западного вооружения, помогая партнерам понять, какие решения работают, а какие - нет.

Украина с самого начала войны, когда брала и использовала европейско-американское и другое оружие, многое показала, где-то скорректировала… артиллерию скорректировали, показали, какие ее снаряды работают, какие не работают в современной войне - сказал он.

По словам Владимира Зеленского, аналогичная ситуация и с беспилотниками: то, что было критической помощью на старте вторжения, ныне уже не соответствует требованиям фронта.

Дроны нам передавали. Они сегодня уже не работают. А сегодня мы производим дроны другого поколения. И эти технологии также есть у наших партнеров - отметил глава государства.

Отдельно президент упомянул о развитии совместного производства как о еще одном практическом инструменте интеграции украинского опыта в будущие европейские безопасные конструкции.

Чего нет, мы будем открывать Co-Production и они будут это иметь. Это уже большой, в принципе, вклад Украины в такие объединенные вооруженные силы - заметил Зеленский.

В то же время ключевым элементом, по оценке президента Украины, остается человеческий ресурс и боевой опыт. Он сравнил потенциал россии и Европы в контексте подготовленности войск, подчеркнув, что у рф уже есть значительный слой военных с опытом боевых действий.

Когда мы говорим о 2,5–3 миллионах, давайте… это мы говорим о подготовленных людях, с опытом войны, о россии. По крайней мере полтора миллиона с опытом войны у них есть - заявил президент.

О европейских силах, по его словам, нужно говорить не только в категориях чисел.

Мы говорим не только о количестве, а о возможности, о опыте. И без украинской армии, без миллиона украинцев не обойтись. И это им будет основой такой армии - отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что реализация такого сценария зависит от совместного решения и решимости партнеров.

Это возможно сделать, если сейчас будет такое желание у всех. Не только у Украины, а безусловно прежде всего у европейцев - добавил он.

В завершение глава государства описал угрозу со стороны рф как машину по производству оружия и мобилизационного ресурса, которую нужно останавливать системно.

россия не просто так разогнала эту машину… Кто ее остановил?… Остановили один светофор, это Украина, но красный постоянно не будет. Нужна помощь - подытожил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что украинская армия с наибольшим боевым опытом может стать основой объединенных сил Европы. Он подчеркнул, что для сохранения кадрового потенциала после войны нужна финансовая поддержка военных.