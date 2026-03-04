$43.450.22
В Ираке полный блэкаут, причины пока не названы

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Во всех провинциях Ирака произошло полное отключение электроэнергии. Причины масштабного сбоя официально не названы.

Во всех провинциях Ирака произошло полное отключение электроэнергии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду вечером министерством электроэнергетики страны, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Причина отключения пока не ясна. Официальные лица заявили, что бригады работают над восстановлением электростанций и линий электропередачи.

Отключения уже затронули полуавтономный курдский регион после того, как работа на ключевом газовом месторождении была приостановлена из-за проблем с безопасностью. Министерство нефти Ирака также заявило во вторник, что остановило добычу на крупном месторождении недалеко от Басры, сославшись на нехватку танкеров в Персидском заливе на фоне конфликта.

