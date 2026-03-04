В Іраку повний блекаут, причини поки не названі
Київ • УНН
У всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії. Причини масштабного збою офіційно не названі.
У всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії. Про це повідомляється у заяві, опублікованій у середу ввечері міністерством електроенергетики країни, передає УНН із посиланням на Сіньхуа.
Додамо
Причина відключення поки не зрозуміла. Офіційні особи заявили, що бригади працюють над відновленням електростанцій та ліній електропередачі.
Відключення вже торкнулися напівавтономного курдського регіону після того, як роботу на ключовому газовому родовищі було призупинено через проблеми з безпекою. Міністерство нафти Іраку також заявило у вівторок, що зупинило видобуток на великому родовищі неподалік Басри, пославшись на нестачу танкерів у Перській затоці на тлі конфлікту.
