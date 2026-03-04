$43.450.22
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 35391 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 65209 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 55287 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 60545 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 57752 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33087 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28142 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25890 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35577 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Що таке генеративний ШІ та як він працює

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Генеративний ШІ створює новий контент на основі даних, на відміну від традиційного, що лише аналізує. Він прискорює створення контенту, знижує витрати, але вимагає перевірки згенерованої інформації.

Що таке генеративний ШІ та як він працює

Генеративний штучний інтелект уже зумів стати частиною повсякденної роботи бізнесу та звичайних користувачів. Він створює тексти, зображення, музику, відео і навіть програмний код, допомагає автоматизувати процеси та економити час. Детальніше про те, що таке генеративний ШІ і як цей інструмент можна ефективно використовувати, розповість УНН.

Що таке генеративний ШІ

Генеративний ШІ - це тип штучного інтелекту, який не просто аналізує дані, а створює новий контент на основі великих масивів інформації. Якщо традиційні системи ШІ працюють за чітко визначеними правилами та допомагають ухвалювати рішення, то генеративні моделі формують оригінальні тексти, ілюстрації, аудіофайли або відео у відповідь на запит користувача. Саме ця здатність до створення нового зробила технологію проривною для креативних індустрій і цифрових сервісів.

Штучний інтелект захоплює музичні чарти: вірусний хіт 2026 року спровокував скандал18.01.26, 02:10 • 11894 перегляди

В основі більшості сучасних рішень лежать великі мовні моделі та нейронні мережі глибокого навчання. Спочатку модель проходить етап навчання на великих наборах структурованих і неструктурованих даних, де вивчає закономірності між словами, образами чи звуками, а потім вже відбувається налаштування під конкретні завдання, або шляхом донавчання, або через навчання з підкріпленням на основі людських оцінок. Після цього система може генерувати відповіді на основі текстових підказок. Для підвищення точності застосовуються механізми доповнення генерації, які дозволяють використовувати актуальні дані.

У чому різниця між традиційним і генеративним ШІ

Головна відмінність генеративного ШІ від традиційного полягає у підході до завдань. Класичний ШІ ефективний у прогнозуванні, виявленні шахрайства, аналітиці та автоматизації процесів. Генеративний працює з відкритими формулюваннями, здатен адаптуватися до невизначених запитів і демонструє креативність.

Штучний інтелект AlphaGenome від DeepMind розшифрував "темний геном" людини30.01.26, 04:26 • 3856 переглядiв

Функціональні можливості GenAI охоплюють кілька ключових напрямків. У текстовій сфері це написання статей, описів товарів, сценаріїв, перекладів і відповідей для чат-ботів. У візуальному напрямку  створення зображень за текстовим описом, стилізація графіки та генерація відео. Технологія також здатна генерувати природну мову для голосових помічників і створювати оригінальні музичні композиції. Окремий напрямок - це програмування, де моделі допомагають писати й оптимізувати навіть код, прискорюючи розробку.

Чи доступні інструменти безкоштовно

Сьогодні ринок представлений десятками рішень, серед яких найбільш відомими залишаються GPT від OpenAI, Claude від Anthropic та Gemini від Google. Також, доступні моделі LLaMA від Meta та інші рішення з відкритою архітектурою. У сфері зображень популярністю користуються Midjourney і DALL·E, для роботи з відео - Runway, а для програмістів - GitHub Copilot X. Більшість із цих платформ пропонують безкоштовні версії або тестові тарифи з обмеженнями за кількістю запитів чи функціональністю, що дозволяє користувачам оцінити можливості сервісу без додаткових витрат.

Переваги використання генеративного ШІ

Переваги генеративного ШІ очевидні: він прискорює створення контенту, знижує витрати, працює цілодобово та дозволяє масштабувати процеси без значного збільшення ресурсів. У той же час, існують ризики, пов’язані з можливою генерацією неточної інформації, упередженістю даних і складністю контролю результатів. Саме тому впровадження GenAI обов’язково потребує зваженого підходу та перевірки згенерованого контенту.

Попри виклики, генеративний штучний інтелект уже змінив підхід до роботи з інформацією і став інструментом, який поєднує аналітику і креативність, дозволяє швидко тестувати ідеї та адаптуватися до вимог цифрової економіки. 

YouTube годує користувачів «штучним сміттям»? Понад 20%, які бачать нові користувачі, згенеровано ШІ28.12.25, 03:11 • 3885 переглядiв

Алла Кіосак

