Штучний інтелект AlphaGenome від DeepMind розшифрував "темний геном" людини

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
21:40 • 10130 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 11593 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 12863 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 17768 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 18978 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 31242 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 28191 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 31725 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 28368 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52
Світовий порядок змінюється: ЄС готується до нових загроз у 2026 році29 січня, 17:27
Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня 29 січня, 17:33
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00
Дональд Трамп
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Венесуела
Китай
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Штучний інтелект AlphaGenome від DeepMind розшифрував "темний геном" людини

Київ • УНН

 28 перегляди

Google DeepMind презентувала AlphaGenome, ШІ-модель для інтерпретації людської ДНК, що дозволяє вивчати "темний геном". Технологія допомагає розуміти природу деменції, раку та рідкісних генетичних захворювань.

Штучний інтелект AlphaGenome від DeepMind розшифрував "темний геном" людини

Компанія Google DeepMind представила AlphaGenome – інноваційну модель штучного інтелекту, здатну зчитувати та інтерпретувати складні взаємозв’язки всередині людської ДНК. Технологія дозволяє вченим зазирнути у найменш вивчені частини коду життя, що відкриває шлях до розуміння природи деменції, раку та рідкісних генетичних захворювань. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Геном людини на 98% складається з так званого "темного геному", який не кодує білки, але регулює роботу всіх генів. AlphaGenome здатна аналізувати мільйон літер генетичного коду одночасно, передбачаючи вплив мутацій навіть в одній літері на виникнення хвороб. Це дозволяє вченим швидко ідентифікувати причини ожиріння, діабету та гіпертонії, які часто приховані саме у маловивчених ділянках ДНК.

МОЗ США ініціює масштабне дослідження випромінювання мобільних телефонів17.01.26, 05:28 • 4409 переглядiв

Ми розглядаємо AlphaGenome як інструмент для розуміння того, що роблять функціональні елементи геному, і сподіваємося, що це пришвидшить наше фундаментальне розуміння коду життя

– зазначила інженер–дослідник DeepMind Наташа Латишева.

Експерти вже називають модель "важливою віхою", оскільки вона може точно прогнозувати експресію генів на основі самої лише послідовності ДНК.

AlphaGenome вже використовується понад 3 000 вчених у всьому світі для пошуку нових мішеней для ліків. У галузі онкології ШІ допомагає відрізнити випадкові мутації від тих, що безпосередньо стимулюють ріст пухлин. Попри те, що модель ще потребує вдосконалення (зокрема у прогнозуванні регуляції генів на великих відстанях), вона вже стала незамінним помічником у синтетичній біології та розробці генної терапії.

Цей успіх став логічним продовженням роботи команди DeepMind, яка у 2024 році отримала Нобелівську премію за систему AlphaFold. Нова модель AlphaGenome працює за принципом "послідовність у функцію", що дозволяє не просто зчитувати код, а розуміти біологічні наслідки кожної зміни в генетичному тексті людини.

Інноваційні ліки дозволили закуповувати за новою моделлю: деталі25.12.25, 12:01 • 2098 переглядiв

Степан Гафтко

Техніка
Карцинома