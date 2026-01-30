Штучний інтелект AlphaGenome від DeepMind розшифрував "темний геном" людини

Компанія Google DeepMind представила AlphaGenome – інноваційну модель штучного інтелекту, здатну зчитувати та інтерпретувати складні взаємозв’язки всередині людської ДНК. Технологія дозволяє вченим зазирнути у найменш вивчені частини коду життя, що відкриває шлях до розуміння природи деменції, раку та рідкісних генетичних захворювань. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Геном людини на 98% складається з так званого "темного геному", який не кодує білки, але регулює роботу всіх генів. AlphaGenome здатна аналізувати мільйон літер генетичного коду одночасно, передбачаючи вплив мутацій навіть в одній літері на виникнення хвороб. Це дозволяє вченим швидко ідентифікувати причини ожиріння, діабету та гіпертонії, які часто приховані саме у маловивчених ділянках ДНК.

Ми розглядаємо AlphaGenome як інструмент для розуміння того, що роблять функціональні елементи геному, і сподіваємося, що це пришвидшить наше фундаментальне розуміння коду життя – зазначила інженер–дослідник DeepMind Наташа Латишева.

Експерти вже називають модель "важливою віхою", оскільки вона може точно прогнозувати експресію генів на основі самої лише послідовності ДНК.

AlphaGenome вже використовується понад 3 000 вчених у всьому світі для пошуку нових мішеней для ліків. У галузі онкології ШІ допомагає відрізнити випадкові мутації від тих, що безпосередньо стимулюють ріст пухлин. Попри те, що модель ще потребує вдосконалення (зокрема у прогнозуванні регуляції генів на великих відстанях), вона вже стала незамінним помічником у синтетичній біології та розробці генної терапії.

Цей успіх став логічним продовженням роботи команди DeepMind, яка у 2024 році отримала Нобелівську премію за систему AlphaFold. Нова модель AlphaGenome працює за принципом "послідовність у функцію", що дозволяє не просто зчитувати код, а розуміти біологічні наслідки кожної зміни в генетичному тексті людини.

