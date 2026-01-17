МОЗ США ініціює масштабне дослідження випромінювання мобільних телефонів

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS) офіційно розпочинає вивчення впливу випромінювання мобільних пристроїв на організм людини. Це рішення підтримує позицію міністра Роберта Ф. Кеннеді–молодшого, який неодноразово заявляв про зв'язок мобільних телефонів із неврологічними розладами та онкологічними захворюваннями. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У межах підготовки до досліджень Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) видалило зі свого сайту архівні сторінки, де стверджувалося про повну безпечність мобільних телефонів.

Речник HHS Ендрю Ніксон пояснив цей крок необхідністю оновлення наукової бази.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) видалило веб–сторінки зі старими висновками щодо випромінювання мобільних телефонів, поки HHS проводить дослідження електромагнітного випромінювання та досліджень у сфері охорони здоров’я, щоб виявити прогалини в знаннях, зокрема щодо нових технологій, для забезпечення безпеки та ефективності - заявив Ніксон.

Програма "Зробимо Америку знову здоровою"

Ініціатива є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа. За словами Ніксона, "дослідження було проведено під керівництвом Комісії MAHA президента Трампа у її стратегічному звіті". Вже 22 штати обмежили використання гаджетів у школах для захисту психічного та фізичного стану дітей.

Попри нові кроки міністерства, Національний інститут раку та окремі сторінки Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) досі зазначають, що наявні на сьогодні дані не підтверджують зв'язок між використанням телефонів та розвитком пухлин мозку. Нове дослідження має поставити крапку в цій науковій дискусії, враховуючи розвиток сучасних технологій зв'язку.

