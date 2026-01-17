$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 12114 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 16717 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 21463 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 19821 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 36490 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32246 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28034 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25907 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25241 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
МОЗ США ініціює масштабне дослідження випромінювання мобільних телефонів

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Міністерство охорони здоров'я США починає вивчати вплив випромінювання мобільних пристроїв на людину. FDA видалило зі свого сайту сторінки, що стверджували про повну безпечність мобільних телефонів.

МОЗ США ініціює масштабне дослідження випромінювання мобільних телефонів

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США (HHS) офіційно розпочинає вивчення впливу випромінювання мобільних пристроїв на організм людини. Це рішення підтримує позицію міністра Роберта Ф. Кеннеді–молодшого, який неодноразово заявляв про зв'язок мобільних телефонів із неврологічними розладами та онкологічними захворюваннями. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У межах підготовки до досліджень Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) видалило зі свого сайту архівні сторінки, де стверджувалося про повну безпечність мобільних телефонів.

У печерах Саудівської Аравії виявили унікальні мумії гепардів16.01.26, 03:14 • 3046 переглядiв

Речник HHS Ендрю Ніксон пояснив цей крок необхідністю оновлення наукової бази.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) видалило веб–сторінки зі старими висновками щодо випромінювання мобільних телефонів, поки HHS проводить дослідження електромагнітного випромінювання та досліджень у сфері охорони здоров’я, щоб виявити прогалини в знаннях, зокрема щодо нових технологій, для забезпечення безпеки та ефективності

- заявив Ніксон.

Програма "Зробимо Америку знову здоровою"

Ініціатива є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа. За словами Ніксона, "дослідження було проведено під керівництвом Комісії MAHA президента Трампа у її стратегічному звіті". Вже 22 штати обмежили використання гаджетів у школах для захисту психічного та фізичного стану дітей.

Попри нові кроки міністерства, Національний інститут раку та окремі сторінки Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) досі зазначають, що наявні на сьогодні дані не підтверджують зв'язок між використанням телефонів та розвитком пухлин мозку. Нове дослідження має поставити крапку в цій науковій дискусії, враховуючи розвиток сучасних технологій зв'язку. 

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого15.01.26, 12:59 • 3726 переглядiв

Степан Гафтко

