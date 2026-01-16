$43.180.08
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 13838 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 22769 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 55090 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 67548 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 36750 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33439 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52518 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42110 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44211 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
У печерах Саудівської Аравії виявили унікальні мумії гепардів

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Науковці знайшли муміфіковані останки гепардів у печерах поблизу міста Арар, що свідчить про їхнє поширення в регіоні від 130 до 1800 років тому. Збереження тіл відбулося завдяки унікальному мікроклімату печер.

У печерах Саудівської Аравії виявили унікальні мумії гепардів
Фото: AP

Науковці натрапили на надзвичайну знахідку на півночі Саудівської Аравії: у печерах поблизу міста Арар знайдено муміфіковані останки гепардів. Дослідження, опубліковане в журналі "Communications Earth and Environment", розкриває деталі про популяції цих хижаків, що мешкали в регіоні від 130 до 1800 років тому. Про це пише УНН.

Деталі

Дослідники розкопали сім мумій та кістки ще 54 гепардів. Тіла збереглися завдяки специфічному мікроклімату печер - стабільній температурі та низькій вологості, що запобігло розкладанню. Мумії мають збережені тканини, хоча зовні нагадують "висохле лушпиння".

Це те, чого я ніколи раніше не бачила

- прокоментувала знахідку Джоан Мадурелл-Малапейра з Університету Флоренції.

Збереження великих ссавців у такому стані є рідкісним явищем, оскільки зазвичай туші знищують падальщики.

Таємниці печерного лігва

Вчені поки не мають однозначної відповіді, чому саме в цих печерах зосередилася така велика кількість тварин. Існує гіпотеза, що це місце слугувало багаторічним лігвом, де самки народжували та вирощували дитинчат протягом багатьох поколінь.

Символ кохання крізь тисячоліття: у Болгарії знайшли золотий римський перстень вірності, віком понад 2 тисячі років12.01.26, 04:18 • 5408 переглядiв

Ахмед Буг із Національного центру дикої природи Саудівської Аравії назвав знахідку "абсолютно безпрецедентною". Вона підтверджує, що гепарди були поширеними на Аравійському півострові значно довше, ніж вважалося раніше. 

У Техасі після десятиліть пошуків знайшли втрачену іспанську місію 18 століття12.01.26, 09:08 • 5394 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Саудівська Аравія