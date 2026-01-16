У печерах Саудівської Аравії виявили унікальні мумії гепардів
Київ • УНН
Науковці знайшли муміфіковані останки гепардів у печерах поблизу міста Арар, що свідчить про їхнє поширення в регіоні від 130 до 1800 років тому. Збереження тіл відбулося завдяки унікальному мікроклімату печер.
Науковці натрапили на надзвичайну знахідку на півночі Саудівської Аравії: у печерах поблизу міста Арар знайдено муміфіковані останки гепардів. Дослідження, опубліковане в журналі "Communications Earth and Environment", розкриває деталі про популяції цих хижаків, що мешкали в регіоні від 130 до 1800 років тому. Про це пише УНН.
Деталі
Дослідники розкопали сім мумій та кістки ще 54 гепардів. Тіла збереглися завдяки специфічному мікроклімату печер - стабільній температурі та низькій вологості, що запобігло розкладанню. Мумії мають збережені тканини, хоча зовні нагадують "висохле лушпиння".
Це те, чого я ніколи раніше не бачила
Збереження великих ссавців у такому стані є рідкісним явищем, оскільки зазвичай туші знищують падальщики.
Таємниці печерного лігва
Вчені поки не мають однозначної відповіді, чому саме в цих печерах зосередилася така велика кількість тварин. Існує гіпотеза, що це місце слугувало багаторічним лігвом, де самки народжували та вирощували дитинчат протягом багатьох поколінь.
Ахмед Буг із Національного центру дикої природи Саудівської Аравії назвав знахідку "абсолютно безпрецедентною". Вона підтверджує, що гепарди були поширеними на Аравійському півострові значно довше, ніж вважалося раніше.
