Символ кохання крізь тисячоліття: у Болгарії знайшли золотий римський перстень вірності, віком понад 2 тисячі років

Археологічні розкопки у стародавній Бононії (сучасне місто Відін, Болгарія) завершилися сенсаційною знахідкою. Наприкінці сезону 2025 року на глибині майже шести метрів було виявлено масивний золотий перстень вірності вагою 23,63 грама. Артефакт датується кінцем II - початком III століття нашої ери і є унікальним зразком римських шлюбних традицій. Про це повідомляє Arkeonews, пише УНН.

Деталі

Керівник експедиції, доцент Здравко Димитров, ідентифікував знахідку як римську обручку подружньої вірності. На овальному золотому безелі персня вигравірувано зображення подружньої пари, що в римській культурі символізувало партнерство та довічні зобов’язання. Кільце прикрашене вишуканими паралельними канавками - технікою, характерною для високоякісних ювелірних виробів того часу.

Експерти припускають, що перстень виготовили місцеві майстри в Ратіарії (сучасний Архар) - великому римському економічному центрі поблизу Дунаю. Такі золоті прикраси зазвичай належали жінкам і вказували не лише на емоційну відданість, а й на офіційний законний статус дружини в римському суспільстві.

Стратегічне значення Бононії

Бононія, де було знайдено артефакт, свого часу пройшла шлях від військового форпосту до процвітаючого цивільного міста в провінції Мезія Верхня. Розташування на Дунайському лімесі робило місто ключовим вузлом для торгівлі та військової логістики Римської імперії.

Знайдений перстень став одним із найважливіших доказів високого рівня життя та розвитку цивільної культури в регіоні під час розквіту імперії. Наразі археологи готують знахідку до детального лабораторного аналізу та подальшої експозиції.

