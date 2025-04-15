З 1 грудня 2024 року в Україні запроваджується заборона на вилов раків у більшості водойм. На Дунаї заборона діятиме з 5 грудня, на водосховищах - з 15 грудня.
Радари Румунії зафіксували два сигнали від імовірних безпілотників, що порушили повітряний простір. Для перехоплення підняли два F-16, але візуального контакту не встановили, сигнали згодом зникли.
Через густий туман у протоці Босфор тимчасово призупинили рух суден в обох напрямках. Видимість погіршилася, особливо на мостах, що призвело до заторів. Згодом рух було відновлено.
Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо капітана іноземного судна, затриманого на Дунаї. Йому інкримінують незаконний захід до окупованого Севастополя та порушення правил мореплавства.
На мосту через Дунай у Німеччині сталася аварія за участю двох місцевих автобусів. Щонайменше 50 людей отримали травми, з них п'ятеро - серйозні поранення. Причина ДТП наразі невідома.
Вночі у п'ятницю сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину, затопивши кілька міст. Рятувальні служби повідомляють про зниклих безвісти, відключення електрики та перебої зв'язку.
Поромний пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу після того, як росія атакувала портову та прикордонну інфраструктуру Одеської області.
Міноборони Румунії заявило, що російський безпілотник міг на короткий час перетнути кордон під час атаки на Україну. Румунські та іспанські винищувачі піднімалися в повітря для моніторингу ситуації.
Внаслідок нічної атаки безпілотників рф на Подунав'я Одещини загинуло 3 людини, поранено 14, включаючи трьох дітей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, триває огляд та фіксація наслідків обстрілу.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про повну підтримку Формули миру Зеленського. Румунія продовжить надавати багатовимірну допомогу Україні та сприяти експорту українського зерна.
Дунай вийшов із берегів у Будапешті, погрожуючи затопити туристичні місця. Пік повені очікується в суботу, влада зводить захисні споруди і закриває деякі станції метро.
Україна збільшила експорт продовольства до 4,2 млн тонн у липні, вдвічі більше ніж торік. Зростання відбувається попри падіння виробництва через війну, але збереження тенденції не гарантоване.
В Одеській області у річці Дунай виявили тіло 13-річної дівчини, яка зникла під час купання. Попередня причина смерті - утоплення.
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії через Дунай на підводному скутері. За словами речника ДПСУ, це один з найдивніших способів перетину кордону за останній час.
Прикордонники затримали чоловіка, який за допомогою підводного скутера намагався незаконно перетнути кордон з Румунією через річку Дунай. Це вже друга спроба порушника нелегально потрапити до сусідньої країни.
Прем'єр-міністр Румунії заявив, що країна не збивала російські дрони біля кордону з Україною. За його словами, це робить українська ППО, а для Румунії немає небезпеки.
Румунське Міноборони заперечило інформацію про збиття російських безпілотників системами ППО на кордоні з Україною. Відомство підкреслило, що атаки РФ були спрямовані на українську інфраструктуру, а не на територію Румунії.
На території Румунії виявлено фрагменти російських безпілотників після нічної атаки на Україну. НАТО заявляє про відсутність ознак навмисного нападу на територію альянсу.
Україна затримала вантажне судно Usko Mfu під прапором Камеруну на річці Дунай, звинувативши його в незаконному перетині українського кордону і перевезенні вантажу до окупованого росією Севастополя.
Логістика МХП стала більш диверсифікованою і сильнішою, з'явилися нові напрямки. У кілька разів зросли обсяги перевалки через дунайські порти. Те саме стосується західного кордону з Україною. З’явилися нові сухі порти, які активно використовуються.
За даними YouControl, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року в Україні у структурі власності 3 тис. 57 юросіб з'явилися іноземні бенефіціари та учасники. Окрім того, було зареєстровано 2 тис. 950 нових компаній за участю іноземного капіталу. Левова частка таких фірм – 2 тис. 903 – знаходиться у Києві. У Львівській області – ще 778, на Одещині - 484.
В Ізмаїлі Одеської області 11 червня було демонтовано пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
На півдні Німеччини кількість загиблих в результаті масштабної повені зросла до п'яти після того, як рятувальники виявили тіло жінки в затопленому автомобілі.
Рівень води в річках на півдні Німеччини поступово знижується після повеней, а німецька метеорологічна служба скасовує попередження про несприятливі погодні умови в регіоні.
Експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом значно скоротився через проблеми з логістикою та нестачу водіїв, спричинених мобілізацією, тоді як експорт через Чорне море, Дунай та залізничним транспортом покращився.
18 осіб, у тому числі 9 дітей, отримали поранення в результаті удару блискавки під час дитячого свята в парку міста Ліберець на півночі Чехії.
Пожежник загинув під час рятувальної операції на півдні Німеччини в результаті сильної повені, викликаної проливними дощами і підвищенням рівня води в Дунаї і його притоках.
Близько 85-87% української сільськогосподарської продукції в останні місяці експортується морем, при цьому після розблокування кордону збільшився обсяг автомобільних перевезень.
На Форумі партнерства Україна-США 2024 у Вашингтоні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виділив перспективні для американського бізнесу сектори української економіки, такі як енергетика, сільське господарство, оборонна промисловість, переробка сировини та ІТ, а також розповів про кроки, які вживає уряд для залучення інвестицій.
11 людей отримали поранення, коли болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на річці Дунай в Австрії.