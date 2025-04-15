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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25375 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153795 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137594 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133627 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133858 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195966 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77500 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164584 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116791 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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З 1 грудня 2024 року в Україні запроваджується заборона на вилов раків у більшості водойм. На Дунаї заборона діятиме з 5 грудня, на водосховищах - з 15 грудня.

Суспільство • 29 листопада, 19:14 • 24272 перегляди

Дрони знову порушили повітряний простір Румунії, на їх перехоплення підіймали винищувачі

Радари Румунії зафіксували два сигнали від імовірних безпілотників, що порушили повітряний простір. Для перехоплення підняли два F-16, але візуального контакту не встановили, сигнали згодом зникли.

Новини Світу • 24 жовтня, 03:00 • 23290 перегляди

Через сильний туман у протоці Босфор призупиняли рух суден

Через густий туман у протоці Босфор тимчасово призупинили рух суден в обох напрямках. Видимість погіршилася, особливо на мостах, що призвело до заторів. Згодом рух було відновлено.

Новини Світу • 16 жовтня, 11:47 • 12882 перегляди

Капітана затриманого на Дунаї судна судитимуть за незаконний захід у порт окупованого Криму

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо капітана іноземного судна, затриманого на Дунаї. Йому інкримінують незаконний захід до окупованого Севастополя та порушення правил мореплавства.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 11:09 • 9691 перегляди

ДТП з автобусами в Німеччині: постраждали щонайменше 50 осіб

На мосту через Дунай у Німеччині сталася аварія за участю двох місцевих автобусів. Щонайменше 50 людей отримали травми, з них п'ятеро - серйозні поранення. Причина ДТП наразі невідома.

Новини Світу • 7 жовтня, 20:22 • 17939 перегляди

Сильні повені через зливи обрушилися на Боснію і Герцеговину

Вночі у п'ятницю сильна злива обрушилася на Боснію і Герцеговину, затопивши кілька міст. Рятувальні служби повідомляють про зниклих безвісти, відключення електрики та перебої зв'язку.

Новини Світу • 4 жовтня, 10:29 • 13139 перегляди

Поромний пункт пропуску "Орлівка" на Одещині відновив роботу після атаки рф

Поромний пункт пропуску "Орлівка" відновив роботу після того, як росія атакувала портову та прикордонну інфраструктуру Одеської області.

Суспільство • 2 жовтня, 08:53 • 15761 перегляди

Румунія заявила про можливий перетин кордону дроном під час атаки рф на Україну, піднімали чотири винищувачі

Міноборони Румунії заявило, що російський безпілотник міг на короткий час перетнути кордон під час атаки на Україну. Румунські та іспанські винищувачі піднімалися в повітря для моніторингу ситуації.

Війна • 27 вересня, 07:26 • 32015 перегляди

Атака рф на Одещину: вже 14 поранених, серед яких троє дітей

Внаслідок нічної атаки безпілотників рф на Подунав'я Одещини загинуло 3 людини, поранено 14, включаючи трьох дітей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, триває огляд та фіксація наслідків обстрілу.

Війна • 27 вересня, 06:44 • 13895 перегляди

Забезпечить справедливий мир: Румунія підтримала мирну ініціативу Зеленського

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про повну підтримку Формули миру Зеленського. Румунія продовжить надавати багатовимірну допомогу Україні та сприяти експорту українського зерна.

Війна • 25 вересня, 18:22 • 15296 перегляди

Повінь в Угорщині: Дунай уже вийшов із берегів і загрожує затопити туристичні місця Будапешта

Дунай вийшов із берегів у Будапешті, погрожуючи затопити туристичні місця. Пік повені очікується в суботу, влада зводить захисні споруди і закриває деякі станції метро.

Новини Світу • 19 вересня, 12:19 • 16359 перегляди

Цьогоріч Україна активно нарощує експорт зерна - Reuters

Україна збільшила експорт продовольства до 4,2 млн тонн у липні, вдвічі більше ніж торік. Зростання відбувається попри падіння виробництва через війну, але збереження тенденції не гарантоване.

Економіка • 12 серпня, 11:15 • 37016 перегляди

13-річну дівчину знайшли мертвою в Дунаї після зникнення в Ізмаїлі

В Одеській області у річці Дунай виявили тіло 13-річної дівчини, яка зникла під час купання. Попередня причина смерті - утоплення.

Суспільство • 3 серпня, 20:14 • 22028 перегляди

"Один з найдивніших способів”: Демченко про чоловіка, який намагався дістатися Румунії на підводному скутері

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Румунії через Дунай на підводному скутері. За словами речника ДПСУ, це один з найдивніших способів перетину кордону за останній час.

Суспільство • 27 липня, 14:43 • 25021 перегляди

У стилі Джеймса Бонда: чоловік намагався вплав дістатися Румунії на підводному скутері

Прикордонники затримали чоловіка, який за допомогою підводного скутера намагався незаконно перетнути кордон з Румунією через річку Дунай. Це вже друга спроба порушника нелегально потрапити до сусідньої країни.

Кримінал та НП • 27 липня, 10:28 • 25486 перегляди

Премʼєр Румунії пояснив, чому країна не може збивати російські дрони Shahed поблизу України

Прем'єр-міністр Румунії заявив, що країна не збивала російські дрони біля кордону з Україною. За його словами, це робить українська ППО, а для Румунії немає небезпеки.

Війна • 26 липня, 21:05 • 90041 перегляди

У Бухаресті спростовували фейк, про збиття російських шахедів силами ППО Румунії

Румунське Міноборони заперечило інформацію про збиття російських безпілотників системами ППО на кордоні з Україною. Відомство підкреслило, що атаки РФ були спрямовані на українську інфраструктуру, а не на територію Румунії.

Новини Світу • 26 липня, 14:51 • 23762 перегляди

НАТО прокоментувало падіння уламків російських дронів Shahed в Румунії

На території Румунії виявлено фрагменти російських безпілотників після нічної атаки на Україну. НАТО заявляє про відсутність ознак навмисного нападу на територію альянсу.

Війна • 25 липня, 19:37 • 100318 перегляди

Україна затримала на Дунаї вантажне судно, яке раніше заходило в Севастополь - ЗМІ

Україна затримала вантажне судно Usko Mfu під прапором Камеруну на річці Дунай, звинувативши його в незаконному перетині українського кордону і перевезенні вантажу до окупованого росією Севастополя.

Кримінал та НП • 10 липня, 08:06 • 18039 перегляди

Доброгорський розповів, як в агробізнесі МХП відреагували на виклики повномасштабної війни

Логістика МХП стала більш диверсифікованою і сильнішою, з'явилися нові напрямки. У кілька разів зросли обсяги перевалки через дунайські порти. Те саме стосується західного кордону з Україною. З’явилися нові сухі порти, які активно використовуються.

Економіка • 4 липня, 07:24 • 21616 перегляди

Одещина - у трійці лідерів за обсягом іноземних інвестицій

За даними YouControl, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року в Україні у структурі власності 3 тис. 57 юросіб з'явилися іноземні бенефіціари та учасники. Окрім того, було зареєстровано 2 тис. 950 нових компаній за участю іноземного капіталу. Левова частка таких фірм – 2 тис. 903 – знаходиться у Києві. У Львівській області – ще 778, на Одещині - 484.

Економіка • 17 червня, 12:34 • 19934 перегляди

На Одещині демонтували памʼятник російському генералу Тучкову

В Ізмаїлі Одеської області 11 червня було демонтовано пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Суспільство • 11 червня, 08:48 • 19415 перегляди

Повінь на півдні Німеччини: кількість загиблих зросла до п'яти

На півдні Німеччини кількість загиблих в результаті масштабної повені зросла до п'яти після того, як рятувальники виявили тіло жінки в затопленому автомобілі.

Новини Світу • 4 червня, 12:57 • 19643 перегляди

Ситуація з повенями на півдні Німеччини поліпшується, рівень води знижується

Рівень води в річках на півдні Німеччини поступово знижується після повеней, а німецька метеорологічна служба скасовує попередження про несприятливі погодні умови в регіоні.

Новини Світу • 4 червня, 05:58 • 28027 перегляди

Експорт агропродукції автошляхами значно зменшився, бо мобілізація стала причиною нестачі водіїв - нардеп

Експорт сільськогосподарської продукції автомобільним транспортом значно скоротився через проблеми з логістикою та нестачу водіїв, спричинених мобілізацією, тоді як експорт через Чорне море, Дунай та залізничним транспортом покращився.

Економіка • 3 червня, 10:03 • 42270 перегляди

На півночі Чехії від удару блискавки постраждали 18 людей

18 осіб, у тому числі 9 дітей, отримали поранення в результаті удару блискавки під час дитячого свята в парку міста Ліберець на півночі Чехії.

Новини Світу • 3 червня, 07:48 • 24253 перегляди

Повінь на півдні Німеччини: пожежник загинув під час рятувальної операції

Пожежник загинув під час рятувальної операції на півдні Німеччини в результаті сильної повені, викликаної проливними дощами і підвищенням рівня води в Дунаї і його притоках.

Суспільство • 3 червня, 04:00 • 25074 перегляди

Близько 87% української аграрної продукції останні місяці експортується морем

Близько 85-87% української сільськогосподарської продукції в останні місяці експортується морем, при цьому після розблокування кордону збільшився обсяг автомобільних перевезень.

Економіка • 7 травня, 13:27 • 44530 перегляди

Шмигаль презентував перспективні галузі для американських інвестицій на Форумі партнерства США-Україна 2024

На Форумі партнерства Україна-США 2024 у Вашингтоні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виділив перспективні для американського бізнесу сектори української економіки, такі як енергетика, сільське господарство, оборонна промисловість, переробка сировини та ІТ, а також розповів про кроки, які вживає уряд для залучення інвестицій.

Економіка • 17 квітня, 16:17 • 25260 перегляди

Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну шлюзу на Дунаї в Австрії, постраждали 11 людей

11 людей отримали поранення, коли болгарський круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на річці Дунай в Австрії.

Новини Світу • 30 березня, 13:32 • 33589 перегляди