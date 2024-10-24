Дрони знову порушили повітряний простір Румунії, на їх перехоплення підіймали винищувачі
Київ • УНН
Радари Румунії зафіксували два сигнали від імовірних безпілотників, що порушили повітряний простір. Для перехоплення підняли два F-16, але візуального контакту не встановили, сигнали згодом зникли.
У середу, 23 жовтня, радіолокаційні системи Румунії зафіксували два сигнали, ймовірно, від безпілотників, які порушили повітряний простір країни. На їх перехоплення у повітря були підняті два F-16. Про це інформує Reuters, пише УНН.
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Міноборони Румунії повідомило, що радіолокаційні системи зафіксували два окремі сигнали, ймовірно, від безпілотників, які порушили повітряний простір країни. Сигнали фіксували з різницею в менш ніж одну годину над південно-східними повітами Констанца і Тульча. Один з них межує з Україною через річку Дунай.
Для спостереження над об'єктами у небо підіймали два винищувачі F-16. Однак літаки не змогли встановити з ними візуального контакту. Згодом радари втратили сигнал.
Нагадаємо
19 жовтня у Румунії піднімали літаки F-18 та F-16 через виявлення повітряної цілі, що перетнула кордон. Об'єкт проник на 19 км вглиб країни, але візуального контакту з ним не встановили.