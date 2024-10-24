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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны снова нарушили воздушное пространство Румынии, на их перехват поднимали истребители

Дроны снова нарушили воздушное пространство Румынии, на их перехват поднимали истребители

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 03:00  •  1844 просмотра

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Радары Румынии зафиксировали два сигнала от вероятных беспилотников, нарушивших воздушное пространство. Для перехвата подняли два F-16, но визуального контакта не установили, сигналы впоследствии исчезли.

В среду, 23 октября, радиолокационные системы Румынии зафиксировали два сигнала, вероятно, от беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. На их перехват в воздух были подняты два F-16. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Минобороны Румынии сообщило, что радиолокационные системы зафиксировали два отдельных сигнала, вероятно, от беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Сигналы фиксировали с разницей в менее чем один час над юго-восточными уездами Констанца и Тульча. Один из них граничит с Украиной через реку Дунай.

Для наблюдения над объектами в небо поднимали два истребителя F-16. Однако самолеты не смогли установить с ними визуального контакта. Впоследствии радары потеряли сигнал.

Напомним

19 октября в Румынии поднимали самолеты F-18 и F-16 из-за обнаружения воздушной цели, которая пересекла границу. Объект проник на 19 км вглубь страны, но визуального контакта с ним не установили.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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