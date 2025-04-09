Одесская область - в тройке лидеров по объему иностранных инвестиций

По данным YouControl, с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2024 года в Украине в структуре собственности 3 тыс. 57 юрлиц появились иностранные бенефициары и участники. Кроме того, было зарегистрировано 2 тыс. 950 новых компаний с участием иностранного капитала. Львиная доля таких фирм - 2 тыс. 903 - находится в Киеве. Во Львовской области - еще 778, в Одесской области - 484.