С 1 декабря 2024 года в Украине вводится запрет на вылов раков в большинстве водоемов. На Дунае запрет будет действовать с 5 декабря, на водохранилищах - с 15 декабря.
Радары Румынии зафиксировали два сигнала от вероятных беспилотников, нарушивших воздушное пространство. Для перехвата подняли два F-16, но визуального контакта не установили, сигналы впоследствии исчезли.
Из-за густого тумана в проливе Босфор временно приостановили движение судов в обоих направлениях. Видимость ухудшилась, особенно на мостах, что привело к заторам. Впоследствии движение было восстановлено.
Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении капитана иностранного судна, задержанного на Дунае. Ему инкриминируют незаконный заход в оккупированный Севастополь и нарушение правил мореплавания.
На мосту через Дунай в Германии произошла авария с участием двух местных автобусов. По меньшей мере 50 человек получили травмы, из них пятеро - серьезные ранения. Причина ДТП пока неизвестна.
Ночью в пятницу сильный ливень обрушился на Боснию и Герцеговину, затопив несколько городов. Спасательные службы сообщают о пропавших без вести, отключениях электричества и перебоях связи.
Паромный пункт пропуска "Орловка" возобновил работу после того, как россия атаковала портовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.
Минобороны Румынии заявило, что российский беспилотник мог на короткое время пересечь границу во время атаки на Украину. Румынские и испанские истребители поднимались в воздух для мониторинга ситуации.
В результате ночной атаки беспилотников рф на Подунавье Одесской области погибли 3 человека, ранены 14, включая трех детей. Повреждена гражданская инфраструктура, продолжается осмотр и фиксация последствий обстрела.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о полной поддержке Формулы мира Зеленского. Румыния продолжит оказывать многомерную помощь Украине и способствовать экспорту украинского зерна.
Дунай вышел из берегов в Будапеште, угрожая затопить туристические места. Пик наводнения ожидается в субботу, власти возводят защитные сооружения и закрывают некоторые станции метро.
Украина увеличила экспорт продовольствия до 4,2 млн тонн в июле, вдвое больше чем в прошлом году. Рост происходит несмотря на падение производства из-за войны, но сохранение тенденции не гарантировано.
В Одесской области в реке Дунай обнаружили тело 13-летней девушки, которая исчезла во время купания. Предварительная причина смерти - утопление.
Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Румынию через Дунай на подводном скутере. По словам представителя ГПСУ, это один из самых странных способов пересечения границы за последнее время.
Пограничники задержали мужчину, который с помощью подводного скутера пытался незаконно пересечь границу с Румынией через реку Дунай. Это уже вторая попытка нарушителя нелегально попасть в соседнюю страну.
Премьер-министр Румынии заявил, что страна не сбивала российские дроны у границы с Украиной. По его словам, это делает украинская ПВО, а для Румынии нет опасности.
Румынское Минобороны опровергло информацию о сбитии российских беспилотников системами ПВО на границе с Украиной. Ведомство подчеркнуло, что атаки РФ были направлены на украинскую инфраструктуру, а не на территорию Румынии.
На территории Румынии обнаружены фрагменты российских беспилотников после ночной атаки на Украину. НАТО заявляет об отсутствии признаков преднамеренного нападения на территорию альянса.
Украина задержала грузовое судно Usko Mfu под флагом Камеруна на реке Дунай, обвинив его в незаконном пересечении украинской границы и перевозке груза в оккупированный россией Севастополь.
Логистика МХП стала более диверсифицированной и сильной, появились новые направления. В несколько раз выросли объемы перевалки через дунайские порты. То же самое касается западной границы с Украиной. Появились новые сухие порты, которые активно используются.
По данным YouControl, с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2024 года в Украине в структуре собственности 3 тыс. 57 юрлиц появились иностранные бенефициары и участники. Кроме того, было зарегистрировано 2 тыс. 950 новых компаний с участием иностранного капитала. Львиная доля таких фирм - 2 тыс. 903 - находится в Киеве. Во Львовской области - еще 778, в Одесской области - 484.
В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
На юге Германии число погибших в результате масштабного наводнения возросло до пяти после того, как спасатели обнаружили тело женщины в затопленном автомобиле.
Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.
Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом значительно сократился из-за проблем с логистикой и нехватки водителей, вызванных мобилизацией, в то время как экспорт через Черное море, Дунай и железнодорожным транспортом улучшился.
18 человек, в том числе 9 детей, получили ранения в результате удара молнии во время детского праздника в парке города Либерец на севере Чехии.
Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.
Около 85-87% украинской сельскохозяйственной продукции в последние месяцы экспортируется морем, при этом после разблокирования границы увеличился объем автомобильных перевозок.
На Форуме партнерства Украина-США 2024 в Вашингтоне Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил перспективные для американского бизнеса сектора украинской экономики, такие как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ, а также рассказал о шагах, которые предпринимает правительство для привлечения инвестиций.
11 человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай в Австрии.