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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28219 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радары Румынии зафиксировали два сигнала от вероятных беспилотников, нарушивших воздушное пространство. Для перехвата подняли два F-16, но визуального контакта не установили, сигналы впоследствии исчезли.

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Из-за сильного тумана в проливе Босфор приостанавливали движение судов

Из-за густого тумана в проливе Босфор временно приостановили движение судов в обоих направлениях. Видимость ухудшилась, особенно на мостах, что привело к заторам. Впоследствии движение было восстановлено.

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Капитана задержанного на Дунае судна будут судить за незаконный заход в порт оккупированного Крыма

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении капитана иностранного судна, задержанного на Дунае. Ему инкриминируют незаконный заход в оккупированный Севастополь и нарушение правил мореплавания.

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ДТП с автобусами в Германии: пострадали по меньшей мере 50 человек

На мосту через Дунай в Германии произошла авария с участием двух местных автобусов. По меньшей мере 50 человек получили травмы, из них пятеро - серьезные ранения. Причина ДТП пока неизвестна.

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Сильные наводнения из-за ливней обрушились на Боснию и Герцеговину

Ночью в пятницу сильный ливень обрушился на Боснию и Герцеговину, затопив несколько городов. Спасательные службы сообщают о пропавших без вести, отключениях электричества и перебоях связи.

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Паромный пункт пропуска "Орловка" возобновил работу после того, как россия атаковала портовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.

Общество • 2 октября, 08:53 • 15757 просмотра

Румыния заявила о возможном пересечение границы дроном во время атаки рф на Украину, поднимали четыре истребителя

Минобороны Румынии заявило, что российский беспилотник мог на короткое время пересечь границу во время атаки на Украину. Румынские и испанские истребители поднимались в воздух для мониторинга ситуации.

Война • 27 сентября, 07:26 • 32015 просмотра

Атака рф на Одесскую область: уже 14 раненых, среди которых трое детей

В результате ночной атаки беспилотников рф на Подунавье Одесской области погибли 3 человека, ранены 14, включая трех детей. Повреждена гражданская инфраструктура, продолжается осмотр и фиксация последствий обстрела.

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Обеспечит справедливый мир: Румыния поддержала мирную инициативу Зеленского

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о полной поддержке Формулы мира Зеленского. Румыния продолжит оказывать многомерную помощь Украине и способствовать экспорту украинского зерна.

Война • 25 сентября, 18:22 • 15296 просмотра

Наводнение в Венгрии: Дунай уже вышел из берегов и угрожает затопить туристические места Будапешта

Дунай вышел из берегов в Будапеште, угрожая затопить туристические места. Пик наводнения ожидается в субботу, власти возводят защитные сооружения и закрывают некоторые станции метро.

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В этом году Украина активно наращивает экспорт зерна - Reuters

Украина увеличила экспорт продовольствия до 4,2 млн тонн в июле, вдвое больше чем в прошлом году. Рост происходит несмотря на падение производства из-за войны, но сохранение тенденции не гарантировано.

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13-летнюю девушку нашли мертвой в Дунае после исчезновения в Измаиле

В Одесской области в реке Дунай обнаружили тело 13-летней девушки, которая исчезла во время купания. Предварительная причина смерти - утопление.

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«Один из самых странных способов": Демченко о мужчине, который пытался добраться до Румынии на подводном скутере

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Румынию через Дунай на подводном скутере. По словам представителя ГПСУ, это один из самых странных способов пересечения границы за последнее время.

Общество • 27 июля, 14:43 • 25021 просмотра

В стиле Джеймса Бонда: мужчина пытался вплавь добраться до Румынии на подводном скутере

Пограничники задержали мужчину, который с помощью подводного скутера пытался незаконно пересечь границу с Румынией через реку Дунай. Это уже вторая попытка нарушителя нелегально попасть в соседнюю страну.

Криминал и ЧП • 27 июля, 10:28 • 25485 просмотра

Премьер Румынии объяснил, почему страна не может сбивать российские дроны Shahed вблизи Украины

Премьер-министр Румынии заявил, что страна не сбивала российские дроны у границы с Украиной. По его словам, это делает украинская ПВО, а для Румынии нет опасности.

Война • 26 июля, 21:05 • 90041 просмотра

В Бухаресте опровергали фейк, о сбивании российских шахедов силами ПВО Румынии

Румынское Минобороны опровергло информацию о сбитии российских беспилотников системами ПВО на границе с Украиной. Ведомство подчеркнуло, что атаки РФ были направлены на украинскую инфраструктуру, а не на территорию Румынии.

Новости Мира • 26 июля, 14:51 • 23762 просмотра

НАТО прокомментировало падение обломков российских дронов Shahed в Румынии

На территории Румынии обнаружены фрагменты российских беспилотников после ночной атаки на Украину. НАТО заявляет об отсутствии признаков преднамеренного нападения на территорию альянса.

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Украина задержала на Дунае грузовое судно, которое ранее заходило в Севастополь - СМИ

Украина задержала грузовое судно Usko Mfu под флагом Камеруна на реке Дунай, обвинив его в незаконном пересечении украинской границы и перевозке груза в оккупированный россией Севастополь.

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Доброгорский рассказал, как в агробизнесе МХП отреагировали на вызовы полномасштабной войны

Логистика МХП стала более диверсифицированной и сильной, появились новые направления. В несколько раз выросли объемы перевалки через дунайские порты. То же самое касается западной границы с Украиной. Появились новые сухие порты, которые активно используются.

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Одесская область - в тройке лидеров по объему иностранных инвестиций

По данным YouControl, с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2024 года в Украине в структуре собственности 3 тыс. 57 юрлиц появились иностранные бенефициары и участники. Кроме того, было зарегистрировано 2 тыс. 950 новых компаний с участием иностранного капитала. Львиная доля таких фирм - 2 тыс. 903 - находится в Киеве. Во Львовской области - еще 778, в Одесской области - 484.

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В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

На юге Германии число погибших в результате масштабного наводнения возросло до пяти после того, как спасатели обнаружили тело женщины в затопленном автомобиле.

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Ситуация с наводнениями на юге Германии улучшается, уровень воды снижается

Уровень воды в реках на юге Германии постепенно снижается после наводнений, а немецкая метеорологическая служба отменяет предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

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Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом значительно сократился из-за проблем с логистикой и нехватки водителей, вызванных мобилизацией, в то время как экспорт через Черное море, Дунай и железнодорожным транспортом улучшился.

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На севере Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

18 человек, в том числе 9 детей, получили ранения в результате удара молнии во время детского праздника в парке города Либерец на севере Чехии.

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Наводнение на юге Германии: пожарный погиб во время спасательной операции

Пожарный погиб во время спасательной операции на юге Германии в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями и повышением уровня воды в Дунае и его притоках.

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Около 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морем

Около 85-87% украинской сельскохозяйственной продукции в последние месяцы экспортируется морем, при этом после разблокирования границы увеличился объем автомобильных перевозок.

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На Форуме партнерства Украина-США 2024 в Вашингтоне Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил перспективные для американского бизнеса сектора украинской экономики, такие как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ, а также рассказал о шагах, которые предпринимает правительство для привлечения инвестиций.

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Болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае в Австрии, пострадали 11 человек

11 человек получили ранения, когда болгарский круизный лайнер врезался в бетонную стену шлюза на реке Дунай в Австрии.

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