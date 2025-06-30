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Улов украинских рыбаков достиг 21,5 тыс. тонны: где и какой рыбы больше всего

Киев • УНН

 • 478 просмотра

За 5 месяцев 2025 года украинские рыболовы выловили более 21 500 тонн рыбы, несмотря на заблокированный промысел в Черном и Азовском морях. Основной объем в 18 904 тонны составляет антарктический криль, добытый судном под украинским флагом.

Улов украинских рыбаков достиг 21,5 тыс. тонны: где и какой рыбы больше всего

Вылов украинских предприятий рыбной отрасли за 5 месяцев этого года составил более 21 500 тонн на фоне заблокированного промысла в Черном и Азовском морях из-за военной агрессии РФ, сообщили в Госрыбагентстве в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В течение января-мая 2025 года общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 21 503 тонны", - говорится в сообщении.

"Несмотря на тяжелые условия сегодняшнего дня, наши предприниматели наращивают объемы вылова", - отметил глава Госрыбагентства Владислав Невеселый.

Как сообщается, больше всего водных биоресурсов выловлено в районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Там судном под государственным флагом Украины с начала года добыто 18 904 тонны антарктического криля.

В то же время промышленными рыбаками в водоемах Украины, по сообщению, выловлено 1 350 тонн водных биоресурсов. В частности, в водохранилищах Днепра добыто 912 тонн рыбы и других водных биоресурсов, низовье реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук) и Днестровском лимане – 224 тонны, реке Дунай – 121 тонну, Днепровско-Бугской лиманной системе – 71 тонну, Тилигульском лимане – 12 тонн, Березанском лимане – 4 тонны, других водоемах – 6 тонн.

Основу вылова составили:

  • карась серебряный – 583 тонны;
    • лещ – 294 тонны;
      • сельдь черноморская – 131 тонна;
        • плотва (тарань) – 83 тонны;
          • густера – 66 тонн.

            "При этом из-за военной агрессии РФ промысел в Черном и Азовском морях остается заблокированным", - отметили в Госрыбагентстве.

            Также, по оценочным данным, в течение января-мая выловлено 650 тонн товарной продукции аквакультуры.

            Кроме того, в определенных районах деятельности территориальных органов Госрыбагентства работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРХ), сочетающие элементы промышленного вылова и аквакультуры. Всего с начала года в режиме СТРХ добыто 599 тонн водных биоресурсов.

            Масштабный вылов рыбы на территории нацпарка "Тузловские лиманы": экологи подтвердили убытки более чем на 3 миллиона гривен12.06.25, 13:49 • 4895 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаАгроновости
            Азовское море
            Дунай
            Черное море
            Украина
            Tesla
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