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Масштабный вылов рыбы на территории нацпарка "Тузловские лиманы": экологи подтвердили убытки более чем на 3 миллиона гривен

Киев • УНН

 • 746 просмотра

На территории Национального парка "Тузловские лиманы" зафиксирован незаконный вылов камбалы, убытки оценены более чем в 3 миллиона гривен. Нарушители задержаны и составлены протоколы.

Масштабный вылов рыбы на территории нацпарка "Тузловские лиманы": экологи подтвердили убытки более чем на 3 миллиона гривен

Грубое нарушение природоохранного законодательства выявлено на территории Одесской области. По данным проведенной инспекции, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксированы факты незаконного вылова камбалы-глосса и камбалы-калкан. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.

Детали

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщает о серьезных нарушениях в НПП "Тузловские лиманы", которые привели к убыткам более чем на 3 миллиона гривен

- информирует ведомство.

По официальным данным, грубое нарушение природоохранного законодательства было выявлено 11 июня 2025 года - на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", в озере Шаганы вблизи села Трихатки, Белгород-Днестровского района. Там проводились мероприятия по охране водных биоресурсов в период нереста государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа совместно с работниками отдела водной полиции Белгород-Днестровского РВП и пограничной службы Курортное.

В отчете отмечается, что лица, не имея соответствующего разрешения, осуществляли вылов рыбы в брод с помощью лесковой сетки.

В результате незаконно выловлено: камбала-глосса — 65 особей; камбала-калкан — 1 особь.

Указывается, что на правонарушителей составлены протоколы по ст. 91 КУоАП.

При этом проверка показала, что сумма нанесенного ущерба составляет 3 млн 70 тыс 961 грн.

Напомним

Полиция разоблачила очередной факт браконьерства в НПП "Тузловские лиманы". Задержаны двое рыбаков, изъяты сети и незаконный улов, нанесенный ущерб оценивается более чем в 15,3 млн грн.

Полиция Киевской области разоблачила факт незаконного вылова рыбы на сумму более 64 000 гривен.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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