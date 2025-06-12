Масштабный вылов рыбы на территории нацпарка "Тузловские лиманы": экологи подтвердили убытки более чем на 3 миллиона гривен

Грубое нарушение природоохранного законодательства выявлено на территории Одесской области. По данным проведенной инспекции, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксированы факты незаконного вылова камбалы-глосса и камбалы-калкан. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.

Детали

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщает о серьезных нарушениях в НПП "Тузловские лиманы", которые привели к убыткам более чем на 3 миллиона гривен - информирует ведомство.

По официальным данным, грубое нарушение природоохранного законодательства было выявлено 11 июня 2025 года - на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", в озере Шаганы вблизи села Трихатки, Белгород-Днестровского района. Там проводились мероприятия по охране водных биоресурсов в период нереста государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа совместно с работниками отдела водной полиции Белгород-Днестровского РВП и пограничной службы Курортное.

В отчете отмечается, что лица, не имея соответствующего разрешения, осуществляли вылов рыбы в брод с помощью лесковой сетки.

В результате незаконно выловлено: камбала-глосса — 65 особей; камбала-калкан — 1 особь.

Указывается, что на правонарушителей составлены протоколы по ст. 91 КУоАП.

При этом проверка показала, что сумма нанесенного ущерба составляет 3 млн 70 тыс 961 грн.

Напомним

Полиция разоблачила очередной факт браконьерства в НПП "Тузловские лиманы". Задержаны двое рыбаков, изъяты сети и незаконный улов, нанесенный ущерб оценивается более чем в 15,3 млн грн.

Полиция Киевской области разоблачила факт незаконного вылова рыбы на сумму более 64 000 гривен.