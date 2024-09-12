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У поліції підтвердили масове браконьєрство в нацпарку Тузлівські лимани - керівництво виправдовує це попитом

У поліції підтвердили масове браконьєрство в нацпарку Тузлівські лимани - керівництво виправдовує це попитом

Київ • УНН

 • 11165 перегляди

Поліція викрила черговий факт браконьєрства в НПП "Тузлівські лимани". Затримано двох рибалок, вилучено сітки та незаконний улов, завдані збитки оцінюються у понад 15,3 млн грн.

Поліцейські Одещини викрили черговий факт браконьєрства у Національному природному парку "Тузлівські лимани". За попередніми підрахунками, завдані державі збитки становлять понад 15,3 мільйонів гривень. Про це повідомляє ГУ НП в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що вчора, 11 вересня, під час рейду узбережжям Національного державного парку "Тузлівські лимани", на озері Алібей поблизу села Новомихайлівка, співробітники водної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно з прикордонниками та екологами викрили й припинили незаконні дії двох рибалок, які сітками виловлювали рибу.

Слідчо-оперативна група вилучила у чоловіків три ліскові сітки загальною довжиною 100 метрів, рибацьке спорядження та 472 риби загальною вагою майже 15 кілограмів, серед якої були камбала глоса, кефаль гостроніс, пузанок.

Незаконний улов ми передали на зберігання спеціалізованому підприємству, а знаряддя та спорядження вилучили як речові докази. За попередніми підрахунками фахівців, своїми протиправними діями рибалки завдали державі збитків на суму понад 15,3 мільйонів гривень,

- йдеться у повідомленні.

Правопорушникам загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Водночас керівництво парку, яке щорічно освоює майже 6 млн грн на охорону природу - виправдовує браконьєрство на їх території попитом. В міністерстві екології, у віданні якого знаходиться нацпарк "Тузлівські лимани", масове браконьєрство не коментують.

Додамо

Південний офіс Держаудитслужби завершив ревізію фінансово-господарської діяльності НПП "Тузловські лимани" і незабаром буде оголошений.

Нагадаємо, що у травні 2024 року в нацпарку "Тузловські лимани" також було виявлено масове браконьєрство.

Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузловські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Однак і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.

Для порівняння, бюджет "Тузловських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо припустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їхнього фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.

Додамо, що місцеві органи влади направили звернення до Міндовкілля щодо звільнення керівництва Нацпарку, однак, Міндовкілля так і не оголосило конкурс на нового керівника.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НПУНН-Одеса

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