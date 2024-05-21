В нацпарку "Тузлівські лимани" виявлено масове браконьєрство
Київ • УНН
Факти масового браконьєрства на території парку "Тузлівські лимани" виявлені на початку травня цього року. Рейд проводила робоча група, до складу якої увійшли екологи та представники правоохоронних органів.
В національному парку "Тузлівські лимани" процвітає браконьєрство, передає УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
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Факти масового браконьєрства на території парку виявлені на початку травня цього року. Рейд проводила робоча група, до складу якої увійшли екологи, представники поліції, працівники Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Одеській області, співробітники ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
За результатом рейду вилучені незаконні знаряддя лову з водними живими біоресурсами: атерина – 16 973 штуки, камбала-глоса – 803 штуки, креветка – 3052 штуки. Втім, особу, що вчинила правопорушення встановити не вдалося.
Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.
Для порівняння, бюджет "Тузлівських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо допустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їх фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.