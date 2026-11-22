У ніч проти 22 листопада вибухи пролунали у Воронезькій області та Краснодарському краї росії, а також у тимчасово окупованих Маріуполі, Ялті та Урзуфі. Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про ймовірне ураження російської військової інфраструктури на Кубані. Про це "АТЕШ" написав у Телеграм-каналі, передає УНН.

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За даними партизанів, після оголошення повітряної небезпеки у Воронезькій області пролунали 2 потужні вибухи.

Невдовзі "АТЕШ" заявив про продовження нічних атак. Повідомлення про вибухи надходили з окупованого Маріуполя, селища Урзуф на Донеччині та Ялти у Криму.

Також партизани повідомили про влучання по військовій інфраструктурі у Краснодарському краї. За їхніми даними, безпілотники рухалися з боку Запорізької області.

Атакам передували події у Калінінградській області

Напередодні, 21 листопада, з'явилися повідомлення про першу атаку безпілотників на Калінінградську область росії.

Таким чином, повідомлення про нові вибухи надійшли менш ніж через добу після інциденту в найзахіднішому регіоні рф.

Наразі масштаби можливих пошкоджень у Воронезькій області, Краснодарському краї та на тимчасово окупованих територіях уточнюються.

Незалежного підтвердження всіх заявлених уражень поки немає.

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