Території росії та тимчасово окуповані області України опинилися під ударом: де пролунали вибухи
Київ • УНН
Уночі вибухи зафіксували у Воронезькій області, Краснодарському краї та окупованих містах. АТЕШ заявив про ймовірні удари по військовій інфраструктурі.
У ніч проти 22 листопада вибухи пролунали у Воронезькій області та Краснодарському краї росії, а також у тимчасово окупованих Маріуполі, Ялті та Урзуфі. Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє про ймовірне ураження російської військової інфраструктури на Кубані. Про це "АТЕШ" написав у Телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
За даними партизанів, після оголошення повітряної небезпеки у Воронезькій області пролунали 2 потужні вибухи.
Невдовзі "АТЕШ" заявив про продовження нічних атак. Повідомлення про вибухи надходили з окупованого Маріуполя, селища Урзуф на Донеччині та Ялти у Криму.
Також партизани повідомили про влучання по військовій інфраструктурі у Краснодарському краї. За їхніми даними, безпілотники рухалися з боку Запорізької області.
Атакам передували події у Калінінградській області
Напередодні, 21 листопада, з'явилися повідомлення про першу атаку безпілотників на Калінінградську область росії.
Таким чином, повідомлення про нові вибухи надійшли менш ніж через добу після інциденту в найзахіднішому регіоні рф.
Наразі масштаби можливих пошкоджень у Воронезькій області, Краснодарському краї та на тимчасово окупованих територіях уточнюються.
Незалежного підтвердження всіх заявлених уражень поки немає.
калінінградську область рф уперше атакували безпілотники – під ударом могла опинитися база Балтійського флоту21.11.26, 23:13 • 17834 перегляди