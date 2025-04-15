У Ялті зафіксовано землетрус магнітудою 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Після основного поштовху відбулося ще шість афтершоків.
В акваторії тимчасово окупованої Ялти та на острові Тузла зафіксували забруднення мазутом після аварії танкерів у Керченській протоці. На ліквідацію наслідків залучено 830 осіб, 250 одиниць техніки та авіацію.
Нафтова пляма розміром 1,5 на 1,5 метра після аварії російських танкерів досягла Севастополя. У районах Учкуївки, Ласпі та бухти Омега виявлено птахів, забруднених мазутом.
Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазутна пляма рухається до Ялти. Місцеві жителі знаходять забруднених птахів, яких доставляють до зоопарку "Сказка" для лікування.
Жителі тимчасово окупованого Криму чули два потужні вибухи 8 жовтня. Звуки вибухів були чутні від Севастополя до Місхора, а також у Бахчисарайському районі та Ялті.
В окупованому Криму затримали трьох чоловіків за прослуховування пісень "Океану Ельзи". Їх звинуватили в порушенні громадського порядку та образі президента рф через гучну українську музику.
У селищі Гаспра Ялтинського району окупованого Криму сталася лісова пожежа на площі 2,9 га. Загоряння локалізовано, гасіння ускладнюється важкодоступною місцевістю. Жертв і постраждалих немає.
Активісти руху 'Жовта Стрічка' поширили проукраїнські листівки у міському транспорті та біля набережної окупованої Ялти. Рух закликає нових людей приєднуватися до боротьби за свободу.
В окупованому Криму сталася пожежа поблизу аеродрому 'Октябрьское'. Місцеві повідомляють про вибухи та стовп диму, припускаючи детонацію російських боєприпасів, які зберігаються на невикористовуваному аеродромі.
Партизанський рух "АТЕШ" виявив пункт управління фсб рф у санаторії "Чорномор'я" в окупованій Ялті. Зафіксовано до 50 осіб та 15 машин ФСБ, а також прибуття комісії з москви для пошуку партизанських рухів.
У Криму та Севастополі через перевантаження мереж сталися відключення електроенергії, які торкнулися багатьох населених пунктів, включаючи Ялту, Алушту, Судак, Феодосію та Керч, що призвело до введення тимчасових обмежень на споживання електроенергії в Севастополі.
Через аномально спекотну погоду та підвищене навантаження на енергосистему від кондиціонерів і холодильного обладнання в багатьох районах Криму сталися аварійні відключення електроенергії.
Рух "АТЕШ" повідомляє про постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму, незважаючи на те, що окупаційна влада заявляє про відсутність загрози української операції.
Російські окупанти використали бюджетників для демонстративного прибирання узбережжя Чорного моря на тимчасово окупованих територіях України в рамках пропагандистської кампанії, ігноруючи при цьому головну істину, що екологічну руйнацію регіону можна вирішити, лише припинивши смітити, а не проводячи заходи на камери за вказівкою Кремля.
Оксані Марченко, дружині проросійського політика Віктора Медведчука, загрожує до 8 років позбавлення волі за фінансування російських окупаційних сил у Криму з 2014 року, включаючи виплати російській гвардії та Міністерству внутрішніх справ.
росія стверджує, що в ніч на 24 травня збила три ракети ATACMS і два безпілотники над Кримом і бєлгородською областю.
Двоє людей загинули і одна господарська будівля була пошкоджена в тимчасово окупованому рф Криму.
Вибухи пролунали у багатьох містах тимчасово окупованого рф Криму, зокрема у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.
За 24 години українці придбали військові облігації, зібравши до бюджету понад 30 млн грн. Найбільшою популярністю користувалися облігації в Ялті, Новій Каховці та Сімферополі.
Президент Зеленський відсвяткував іфтар з представниками мусульманської громади, нагородив українських воїнів-мусульман і подякував за їхню службу в захисті України від російської агресії.
Українські партизани поширюють символіку в окупованих кримських містах, щоб протистояти російському контролю і показати приналежність Криму до України.
Міністерство закордонних справ України висловило офіційний протест Нікарагуа у зв'язку з приїздом російської делегації з окупованого Криму.