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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7884 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31512 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161961 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139769 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142531 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136436 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136319 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196761 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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У Ялті зафіксували землетрус із магнітудою 2,8 бала

У Ялті зафіксовано землетрус магнітудою 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Після основного поштовху відбулося ще шість афтершоків.

Суспільство • 19 січня, 15:06 • 30317 перегляди

Аварія з танкерами у Керченській протоці: в Ялті та на острові Тузла зафіксували плями мазуту

В акваторії тимчасово окупованої Ялти та на острові Тузла зафіксували забруднення мазутом після аварії танкерів у Керченській протоці. На ліквідацію наслідків залучено 830 осіб, 250 одиниць техніки та авіацію.

Суспільство • 16 січня, 07:37 • 24771 перегляди

Нафтова пляма після аварії російських танкерів дісталася до Севастополя

Нафтова пляма розміром 1,5 на 1,5 метра після аварії російських танкерів досягла Севастополя. У районах Учкуївки, Ласпі та бухти Омега виявлено птахів, забруднених мазутом.

Кримінал та НП • 3 січня, 12:57 • 23818 перегляди

Мазут рухається до окупованої Ялти: узбережжя та птахи у небезпеці

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці мазутна пляма рухається до Ялти. Місцеві жителі знаходять забруднених птахів, яких доставляють до зоопарку "Сказка" для лікування.

Суспільство • 30 грудня, 13:54 • 21929 перегляди

В окупованому Криму пролунали вибухи: що відомо

Жителі тимчасово окупованого Криму чули два потужні вибухи 8 жовтня. Звуки вибухів були чутні від Севастополя до Місхора, а також у Бахчисарайському районі та Ялті.

Війна • 8 жовтня, 12:59 • 11976 перегляди

Образи диктатора: трьох чоловіків затримано в окупованому Криму за прослуховування українських пісень

В окупованому Криму затримали трьох чоловіків за прослуховування пісень "Океану Ельзи". Їх звинуватили в порушенні громадського порядку та образі президента рф через гучну українську музику.

Суспільство • 19 серпня, 09:46 • 20469 перегляди

Під Ялтою сталася лісова пожежа на майже 3 гектари

У селищі Гаспра Ялтинського району окупованого Криму сталася лісова пожежа на площі 2,9 га. Загоряння локалізовано, гасіння ускладнюється важкодоступною місцевістю. Жертв і постраждалих немає.

Суспільство • 17 серпня, 23:45 • 49186 перегляди

Рух "Жовта Стрічка" провів нову проукраїнську акцію в окупованій Ялті

Активісти руху 'Жовта Стрічка' поширили проукраїнські листівки у міському транспорті та біля набережної окупованої Ялти. Рух закликає нових людей приєднуватися до боротьби за свободу.

Суспільство • 8 серпня, 01:51 • 33437 перегляди

В окупованому Криму сталась пожежа на одному з аеродромів - ЗМІ

В окупованому Криму сталася пожежа поблизу аеродрому 'Октябрьское'. Місцеві повідомляють про вибухи та стовп диму, припускаючи детонацію російських боєприпасів, які зберігаються на невикористовуваному аеродромі.

Суспільство • 6 серпня, 15:10 • 25024 перегляди

Окупанти облаштували пункт управління фсб у санаторії "Чорномор'я" в Ялті

Партизанський рух "АТЕШ" виявив пункт управління фсб рф у санаторії "Чорномор'я" в окупованій Ялті. Зафіксовано до 50 осіб та 15 машин ФСБ, а також прибуття комісії з москви для пошуку партизанських рухів.

Війна • 3 серпня, 12:15 • 114177 перегляди

В окупованому Криму масштабні відключення світла. У Севастополі запровадять графіки

У Криму та Севастополі через перевантаження мереж сталися відключення електроенергії, які торкнулися багатьох населених пунктів, включаючи Ялту, Алушту, Судак, Феодосію та Керч, що призвело до введення тимчасових обмежень на споживання електроенергії в Севастополі.

Кримінал та НП • 16 липня, 16:54 • 19302 перегляди

В окупованому Криму сталися аварійні відключення світла: що відомо

Через аномально спекотну погоду та підвищене навантаження на енергосистему від кондиціонерів і холодильного обладнання в багатьох районах Криму сталися аварійні відключення електроенергії.

Суспільство • 8 липня, 17:38 • 18557 перегляди

Окупанти у Криму постійно нарощують оборонні позиції уздовж узбережжя - "АТЕШ"

Рух "АТЕШ" повідомляє про постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму, незважаючи на те, що окупаційна влада заявляє про відсутність загрози української операції.

Війна • 6 липня, 11:24 • 29572 перегляди

Окупанти влаштували чергову пропагандистську акцію на березі Чорного моря: що відомо

Російські окупанти використали бюджетників для демонстративного прибирання узбережжя Чорного моря на тимчасово окупованих територіях України в рамках пропагандистської кампанії, ігноруючи при цьому головну істину, що екологічну руйнацію регіону можна вирішити, лише припинивши смітити, а не проводячи заходи на камери за вказівкою Кремля.

Війна • 1 липня, 19:10 • 50616 перегляди

Фінансувала війська рф: в Україні судитимуть дружину Медведчука Оксану Марченко

Оксані Марченко, дружині проросійського політика Віктора Медведчука, загрожує до 8 років позбавлення волі за фінансування російських окупаційних сил у Криму з 2014 року, включаючи виплати російській гвардії та Міністерству внутрішніх справ.

Кримінал та НП • 28 травня, 15:30 • 20990 перегляди

В росії заявили про нібито збиття вночі трьох ATACMS над Кримом

росія стверджує, що в ніч на 24 травня збила три ракети ATACMS і два безпілотники над Кримом і бєлгородською областю.

Війна • 24 травня, 07:29 • 70392 перегляди

Двоє загиблих, пошкоджено господарську будівлю в результаті обстрілу загарбаного Криму

Двоє людей загинули і одна господарська будівля була пошкоджена в тимчасово окупованому рф Криму.

Війна • 23 травня, 21:11 • 74044 перегляди

У загарбаному Криму пролунали вибухи

Вибухи пролунали у багатьох містах тимчасово окупованого рф Криму, зокрема у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Війна • 23 травня, 19:41 • 41578 перегляди

Українці за добу купили військових облігацій на понад 30 млн грн: які найпопулярніші

За 24 години українці придбали військові облігації, зібравши до бюджету понад 30 млн грн. Найбільшою популярністю користувалися облігації в Ялті, Новій Каховці та Сімферополі.

Війна • 23 квітня, 13:23 • 20568 перегляди

Іфтар: Зеленський на священній вечері мусульман нагородив військовослужбовців, які сповідують іслам

Президент Зеленський відсвяткував іфтар з представниками мусульманської громади, нагородив українських воїнів-мусульман і подякував за їхню службу в захисті України від російської агресії.

Суспільство • 25 березня, 23:16 • 101767 перегляди

Крим – це Україна: партизани "забомбили" вулиці кримських міст українською символікою

Українські партизани поширюють символіку в окупованих кримських містах, щоб протистояти російському контролю і показати приналежність Криму до України.

Війна • 12 лютого, 13:05 • 21760 перегляди

МЗС України передало ноту протесту Нікарагуа через приїзд російської делегації з окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України висловило офіційний протест Нікарагуа у зв'язку з приїздом російської делегації з окупованого Криму.

Війна • 3 лютого, 08:09 • 81642 перегляди