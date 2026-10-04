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Вибухи лунали від Криму до ростова та Донецька, у районі аеродрому "Гвардійське" працювала ППО

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Уночі вибухи чули в Криму, Донецьку, Ясинуватій і ростові. Біля аеродрому "Гвардійське" тривалий час працювала російська ППО.

Вибухи лунали від Криму до ростова та Донецька, у районі аеродрому "Гвардійське" працювала ППО

У ніч проти 4 жовтня про вибухи повідомляли в окупованому Криму, Донецьку, Ясинуватій та російському ростові. У Криму російська ППО тривалий час працювала в районі військового аеродрому "Гвардійське", після чого там пролунав вибух, повідомляють моніторингова платформа "Кримський вітер" та партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Перші повідомлення з Криму надійшли близько 23:26. Місцеві жителі чули вибух у Сімферопольському районі. Після опівночі "Кримський вітер" повідомив про роботу російської ППО біля аеродрому "Гвардійське".

Близько 01:54, за інформацією підписників платформи, безпосередньо в районі аеродрому пролунав вибух. Ще один вибух чули в Сімферополі, а близько 02:44 мобільні вогневі групи відкривали вогонь у Ялті.

Вибухи також повідомляли на Донеччині та в ростові

"Атеш" близько 22:53 повідомив про гучні вибухи в російському ростові. Деталей щодо їхніх причин або можливих наслідків рух не наводив.

Після опівночі серію потужних вибухів зафіксували в окупованій Ясинуватій. За даними "АТЕШ", там активно працювали мобільні вогневі групи та російська ППО.

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Згодом сильні вибухи пролунали в Кіровському районі окупованого Донецька. Після них у місті, за повідомленням партизанів, почало зникати світло.

На цей момент офіційної інформації про цілі атаки, влучання та масштаби можливих пошкоджень немає.

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Степан Гафтко

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