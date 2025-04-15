Сімферополь

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 2166 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 5426 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29676 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160386 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138706 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141639 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136155 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135988 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196706 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77720 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 2142 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 1702 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 17818 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27446 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9340 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13915 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15744 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111336 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112853 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Сімферополь

Новини по темi

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 2998 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4082 перегляди

Погода в Україні 9 квітня: очікується від +2°C до +9°C, мінлива хмарність, місцями опади

9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.

Суспільство • 9 квітня, 04:41 • 8602 перегляди

Щоб поліпшити логістику та з'єднати ТОТ з містами рф: загарбники будують трасу через Маріуполь - Міська рада

росія будує трасу "новоросія" через окупований Маріуполь, щоб з'єднати ростов та Сімферополь. Завершення робіт заплановано на вересень 2026 року.

Суспільство • 4 квітня, 10:45 • 5082 перегляди

Погода в Україні 3 квітня: очікуються дощі та мінлива хмарність

3 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході та півдні – невеликі дощі. У Києві, Дніпрі та Харкові без опадів, температура +14…+17°C.

Київ • 3 квітня, 04:39 • 13378 перегляди

Погода в Україні на 2 квітня: переважатимуть мінлива хмарність і дощі

Початок квітня в Україні буде з мінливою погодою, невеликими дощами та комфортною температурою. Найтепліше буде на сході та півдні – до +20°C.

Київ • 2 квітня, 05:03 • 18648 перегляди

1 квітня в Україні: очікуються хмарність та дощі в більшості регіонів

В Україні 1 квітня буде хмарно, з опадами в центрі та на заході. На сході та південному сході дощів не очікується, температура коливатиметься від +9°C до +19°C.

Суспільство • 1 квітня, 04:39 • 34675 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

На залізничному вокзалі в окупованому Сімферополі стався вибух, що спричинив задимлення. Російська влада стверджує, що причиною стало коротке замикання, але є й інші версії.

Війна • 31 березня, 16:46 • 43331 перегляди

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.

Війна • 28 березня, 21:55 • 19806 перегляди

Погода в Україні 28 березня: очікується тепло, але можливі дощі у деяких регіонах

28 березня в Україні очікується стабільна погода з температурою до +19°C на півдні. У східних областях можливі невеликі дощі, в інших регіонах – хмарно, але без опадів.

Суспільство • 28 березня, 06:10 • 47514 перегляди

Погода в Україні 27 березня: тепло, хмарно з проясненнями та без сильних дощів

27 березня в Україні очікується мінлива хмарність, без значних опадів, температура до +19°C. У деяких регіонах можливі невеликі дощі, особливо в Луганську вранці та вдень.

Суспільство • 27 березня, 05:36 • 52108 перегляди

18 березня в Україні: буде хмарно, без істотних опадів, але місцями мокрий сніг

У більшості регіонів України 18 березня очікується хмарна погода з проясненнями, температура +3. .+5°C. На сході та південному сході місцями невеликий мокрий сніг та дощ, температура +4..+7°C.

Суспільство • 18 березня, 05:57 • 17350 перегляди

В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C

14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 05:58 • 22412 перегляди

Рада ухвалила заяву до Дня спротиву окупації Криму: що вимагають від світової спільноти

Верховна Рада України ухвалила заяву до міжнародної спільноти щодо Дня спротиву окупації Криму та Севастополя. 291 депутат підтримав документ.

Війна • 26 лютого, 12:35 • 39168 перегляди

День спротиву окупації Криму: 26 лютого - важлива дата в боротьбі за територіальну цілісність України

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся масовий мітинг на захист територіальної цілісності України, в якому взяли участь 5-10 тисяч осіб. Наступного дня російські війська захопили будівлі Верховної Ради та уряду Криму.

Війна • 26 лютого, 04:30 • 117268 перегляди

Критична ситуація з медициною в Криму: чому масово звільняються лікарі

Система екстреної медичної допомоги в тимчасово окупованому Криму на межі колапсу через масовий відтік кадрів. Медики звільняються через низькі зарплати в 25 тис. рублів та затримки виплат.

Суспільство • 21 лютого, 02:28 • 37790 перегляди

Без захисту: 24 українці в окупованому Криму перебувають у тюрмах без зв'язку з рідними

росія не визнає утримання 24 українців, вивезених з півдня України до кримських СІЗО. Загалом у 2024 році через політичні переслідування за ґратами перебувають щонайменше 250 українських громадян.

Суспільство • 31 січня, 12:31 • 29308 перегляди

Понад 2,5 тис. окупантів отримали земельні ділянки в окупованому Криму

Понад 2,5 тисяч російських військових, які воювали проти України, отримали земельні ділянки в окупованому Криму. У 2024 році до списку додали бійців ПВК та контрактників без кримської реєстрації.

Війна • 29 січня, 14:07 • 25908 перегляди

У Сімферополі на автобусних зупинках розміщують орієнтування на втеклих із частин військових рф

На автобусних зупинках Сімферополя з'явилися орієнтування на військовослужбовця, який утік із частини. Розшукується 50-річний контрактник або мобілізований.

Війна • 28 січня, 20:10 • 25117 перегляди

Україна зустрічає 25 січня з помірним теплом і хмарним небом: де сьогодні буде найтепліше?

В Україні зберігається хмарна погода з високими для січня температурами від +1°C до +11°C. Найтепліше буде в Криму, без істотних опадів по всій території.

Суспільство • 25 січня, 05:34 • 51389 перегляди

рф значно посилила ППО на військовому аеродромі біля Сімферополя - "АТЕШ"

На військовому аеродромі поблизу Сімферополя зафіксовано суттєве посилення систем ППО, включаючи С-400 та радіолокаційне обладнання. Це послаблює оборонні позиції окупантів на інших ділянках.

Війна • 13 січня, 06:02 • 61321 перегляди

У Криму повідомили про дрони: росія підняла авіацію, закрила Керченський міст

В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.

Війна • 10 січня, 23:25 • 28537 перегляди

У Криму затримали двох залізничників за підозрою у шпигунстві на користь України - "АТЕШ"

Окупанти затримали двох працівників Кримської залізниці у Сімферополі, звинувативши їх у співпраці з ЗСУ. Затриманих побили та утримують в СІЗО, проте такі справи зазвичай закриваються через брак доказів.

Війна • 13 грудня, 04:54 • 106215 перегляди

Британська розвідка розкрила деталі знищення двох російських С-400

У Сімферополі ЗСУ знищили елементи системи С-400, залишивши дві воронки розміром 13,5 м. Це другий успішний удар по російських С-400 у листопаді після знищення комплексу в курській області.

Війна • 9 грудня, 13:00 • 20277 перегляди

Готує кримських школярів до війни проти України: СБУ заочно повідомила про підозру рашисту

СБУ зібрала докази проти Андрія Попова, який керує підготовкою кримських школярів до війни з Україною. Він навчає дітей військовій справі та поширює антиукраїнську пропаганду в Криму та на окупованій Запоріжчині.

Війна • 3 грудня, 14:15 • 39953 перегляди

В окупованому Криму планують встановити пам'ятник "матерям героїв сво". У Меджлісі різко відреагували

У Сімферополі окупанти планують встановити пам'ятник "матерям героїв СВО". Глава Меджлісу Рефат Чубаров різко розкритикував цю ініціативу окупаційної влади.

Війна • 28 листопада, 13:20 • 17485 перегляди

На шосе під Сімферополем загорівся бензовоз

У тимчасово окупованому Криму на території пункту техогляду загорівся бензовоз із причепом, площа загоряння 30 кв. м. На місці працюють пожежні розрахунки, є один постраждалий.

Війна • 12 листопада, 14:01 • 19602 перегляди

У Криму ракета впала на житловий будинок: окупанти мовчать про інцидент

В окупованому Криму у селі Скворцове впала ракета, яку запустили з Сімферопольського району. Російська влада не коментує інцидент, який стався під час повітряної тривоги в південних областях України.

Війна • 3 листопада, 14:48 • 29298 перегляди

Серія нічних вибухів пролунала в окупованому Криму

У Джанкойському, Сімферопольському та Червоногвардійському районах Криму місцеві жителі повідомили про численні вибухи.

Війна • 28 жовтня, 06:39 • 15975 перегляди

Великий склад для артилерії і танків вс рф виявлено партизанами руху АТЕШ на Донеччині

На території покинутого заводу в Пантелеймонівці знайдено значний склад боєприпасів окупаційних військ РФ. Склад має стратегічне значення для постачання артилерійських і танкових частин на Торецькому напрямку.

Війна • 10 жовтня, 12:38 • 13389 перегляди