У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.
росія будує трасу "новоросія" через окупований Маріуполь, щоб з'єднати ростов та Сімферополь. Завершення робіт заплановано на вересень 2026 року.
3 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході та півдні – невеликі дощі. У Києві, Дніпрі та Харкові без опадів, температура +14…+17°C.
Початок квітня в Україні буде з мінливою погодою, невеликими дощами та комфортною температурою. Найтепліше буде на сході та півдні – до +20°C.
В Україні 1 квітня буде хмарно, з опадами в центрі та на заході. На сході та південному сході дощів не очікується, температура коливатиметься від +9°C до +19°C.
На залізничному вокзалі в окупованому Сімферополі стався вибух, що спричинив задимлення. Російська влада стверджує, що причиною стало коротке замикання, але є й інші версії.
Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.
28 березня в Україні очікується стабільна погода з температурою до +19°C на півдні. У східних областях можливі невеликі дощі, в інших регіонах – хмарно, але без опадів.
27 березня в Україні очікується мінлива хмарність, без значних опадів, температура до +19°C. У деяких регіонах можливі невеликі дощі, особливо в Луганську вранці та вдень.
У більшості регіонів України 18 березня очікується хмарна погода з проясненнями, температура +3. .+5°C. На сході та південному сході місцями невеликий мокрий сніг та дощ, температура +4..+7°C.
14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.
Верховна Рада України ухвалила заяву до міжнародної спільноти щодо Дня спротиву окупації Криму та Севастополя. 291 депутат підтримав документ.
26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся масовий мітинг на захист територіальної цілісності України, в якому взяли участь 5-10 тисяч осіб. Наступного дня російські війська захопили будівлі Верховної Ради та уряду Криму.
Система екстреної медичної допомоги в тимчасово окупованому Криму на межі колапсу через масовий відтік кадрів. Медики звільняються через низькі зарплати в 25 тис. рублів та затримки виплат.
росія не визнає утримання 24 українців, вивезених з півдня України до кримських СІЗО. Загалом у 2024 році через політичні переслідування за ґратами перебувають щонайменше 250 українських громадян.
Понад 2,5 тисяч російських військових, які воювали проти України, отримали земельні ділянки в окупованому Криму. У 2024 році до списку додали бійців ПВК та контрактників без кримської реєстрації.
На автобусних зупинках Сімферополя з'явилися орієнтування на військовослужбовця, який утік із частини. Розшукується 50-річний контрактник або мобілізований.
В Україні зберігається хмарна погода з високими для січня температурами від +1°C до +11°C. Найтепліше буде в Криму, без істотних опадів по всій території.
На військовому аеродромі поблизу Сімферополя зафіксовано суттєве посилення систем ППО, включаючи С-400 та радіолокаційне обладнання. Це послаблює оборонні позиції окупантів на інших ділянках.
В окупованому Криму закрили Керченський міст через фіксацію безпілотників. Над півостровом працює ППО, піднято авіацію, місцеві жителі повідомляють про вибухи в Керчі.
Окупанти затримали двох працівників Кримської залізниці у Сімферополі, звинувативши їх у співпраці з ЗСУ. Затриманих побили та утримують в СІЗО, проте такі справи зазвичай закриваються через брак доказів.
У Сімферополі ЗСУ знищили елементи системи С-400, залишивши дві воронки розміром 13,5 м. Це другий успішний удар по російських С-400 у листопаді після знищення комплексу в курській області.
СБУ зібрала докази проти Андрія Попова, який керує підготовкою кримських школярів до війни з Україною. Він навчає дітей військовій справі та поширює антиукраїнську пропаганду в Криму та на окупованій Запоріжчині.
У Сімферополі окупанти планують встановити пам'ятник "матерям героїв СВО". Глава Меджлісу Рефат Чубаров різко розкритикував цю ініціативу окупаційної влади.
У тимчасово окупованому Криму на території пункту техогляду загорівся бензовоз із причепом, площа загоряння 30 кв. м. На місці працюють пожежні розрахунки, є один постраждалий.
В окупованому Криму у селі Скворцове впала ракета, яку запустили з Сімферопольського району. Російська влада не коментує інцидент, який стався під час повітряної тривоги в південних областях України.
У Джанкойському, Сімферопольському та Червоногвардійському районах Криму місцеві жителі повідомили про численні вибухи.
На території покинутого заводу в Пантелеймонівці знайдено значний склад боєприпасів окупаційних військ РФ. Склад має стратегічне значення для постачання артилерійських і танкових частин на Торецькому напрямку.