Сімферополь

У Криму затримали двох залізничників за підозрою у шпигунстві на користь України - "АТЕШ"

Окупанти затримали двох працівників Кримської залізниці у Сімферополі, звинувативши їх у співпраці з ЗСУ. Затриманих побили та утримують в СІЗО, проте такі справи зазвичай закриваються через брак доказів.