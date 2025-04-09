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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28816 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине 9 апреля: ожидается от +2°C до +9°C, переменная облачность, местами осадки

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

Общество • 9 апреля, 04:41 • 6780 просмотра

Чтобы улучшить логистику и соединить ВОТ с городами рф: захватчики строят трассу через Мариуполь - Городской совет

россия строит трассу "новороссия" через оккупированный Мариуполь, чтобы соединить ростов и Симферополь. Завершение работ запланировано на сентябрь 2026 года.

Общество • 4 апреля, 10:45 • 4920 просмотра

Погода в Украине 3 апреля: ожидаются дожди и переменная облачность

3 апреля в Украине ожидается переменная облачность, на западе и юге – небольшие дожди. В Киеве, Днепре и Харькове без осадков, температура +14…+17°C.

Киев • 3 апреля, 04:39 • 12792 просмотра

Погода в Украине на 2 апреля: будет преобладать переменная облачность и дожди

Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.

Киев • 2 апреля, 05:03 • 18195 просмотра

1 апреля в Украине: ожидается облачность и дожди в большинстве регионов

В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.

Общество • 1 апреля, 04:39 • 34281 просмотра

В оккупированном Симферополе на железнодорожном вокзале произошел взрыв и задымление

На ж/д вокзале в оккупированном Симферополе произошел взрыв, вызвавший задымление. Российские власти утверждают, что причиной стало короткое замыкание, но есть и другие версии.

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Зеленский о новых назначениях в Генштабе и Воздушных силах: “Определены четкие сроки, когда новая управленческая структура должна дать больше результатов”

Президент Украины объявил о кадровых перестановках в военной авиации. Новые назначения должны усилить обороноспособность и улучшить авиационный компонент Сил обороны.

Война • 28 марта, 21:55 • 19796 просмотра

Погода в Украине 28 марта: ожидается тепло, но возможны дожди в некоторых регионах

28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.

Общество • 28 марта, 06:10 • 47275 просмотра

Погода в Украине 27 марта: Тепло, облачно с прояснениями и без сильных дождей

27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.

Общество • 27 марта, 05:36 • 51885 просмотра

18 марта в Украине: будет облачно, без существенных осадков, но местами мокрый снег

В большинстве регионов Украины 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, температура +3. .+5°C. На востоке и юго-востоке местами небольшой мокрый снег и дождь, температура +4..+7°C.

Общество • 18 марта, 05:57 • 17328 просмотра

В Украине 14 марта ожидается теплая погода: от +14°C до +23°C

14 марта в Украине будет теплая и спокойная погода, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +23°C. Осадки прогнозируются только в западных регионах.

Общество • 14 марта, 05:58 • 22400 просмотра

Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества

Верховная Рада Украины приняла заявление к международному сообществу относительно Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. 291 депутат поддержал документ.

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День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

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Критическая ситуация с медициной в Крыму: почему массово увольняются врачи

Система экстренной медицинской помощи во временно оккупированном Крыму на грани коллапса из-за массового оттока кадров. Медики увольняются из-за низких зарплат в 25 тыс. рублей и задержек выплат.

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Без защиты: 24 украинца в оккупированном Крыму находятся в тюрьмах без связи с родными

россия не признает содержание 24 украинцев, вывезенных с юга Украины в крымские СИЗО. Всего в 2024 году из-за политических преследований за решеткой находятся по меньшей мере 250 украинских граждан.

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Украина встречает 25 января с умеренным теплом и облачным небом: где сегодня будет теплее всего?

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рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»

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Во временно оккупированном Крыму на территории пункта техосмотра загорелся бензовоз с прицепом, площадь возгорания 30 кв. м. На месте работают пожарные расчеты, есть один пострадавший.

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На территории заброшенного завода в Пантелеймоновке найден значительный склад боеприпасов оккупационных войск РФ. Склад имеет стратегическое значение для снабжения артиллерийских и танковых частей на Торецком направлении.

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Во временно оккупированном Крыму зафиксированы удары беспилотников в Гвардейском, Симферопольском районе, Новофедоровке и Саках. Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Мирном, Штормовом и Евпатории.

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