9 апреля в Украине ожидается переменная облачность и колебания температуры от +2°C до +9°C. На юге и востоке страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
россия строит трассу "новороссия" через оккупированный Мариуполь, чтобы соединить ростов и Симферополь. Завершение работ запланировано на сентябрь 2026 года.
3 апреля в Украине ожидается переменная облачность, на западе и юге – небольшие дожди. В Киеве, Днепре и Харькове без осадков, температура +14…+17°C.
Начало апреля в Украине будет с переменчивой погодой, небольшими дождями и комфортной температурой. Теплее всего будет на востоке и юге – до +20°C.
В Украине 1 апреля будет облачно, с осадками в центре и на западе. На востоке и юго-востоке дождей не ожидается, температура будет колебаться от +9°C до +19°C.
На ж/д вокзале в оккупированном Симферополе произошел взрыв, вызвавший задымление. Российские власти утверждают, что причиной стало короткое замыкание, но есть и другие версии.
Президент Украины объявил о кадровых перестановках в военной авиации. Новые назначения должны усилить обороноспособность и улучшить авиационный компонент Сил обороны.
28 марта в Украине ожидается стабильная погода с температурой до +19°C на юге. В восточных областях возможны небольшие дожди, в других регионах – облачно, но без осадков.
27 марта в Украине ожидается переменная облачность, без значительных осадков, температура до +19°C. В некоторых регионах возможны небольшие дожди, особенно в Луганске утром и днем.
В большинстве регионов Украины 18 марта ожидается облачная погода с прояснениями, температура +3. .+5°C. На востоке и юго-востоке местами небольшой мокрый снег и дождь, температура +4..+7°C.
14 марта в Украине будет теплая и спокойная погода, температура воздуха будет колебаться от +14°C до +23°C. Осадки прогнозируются только в западных регионах.
Верховная Рада Украины приняла заявление к международному сообществу относительно Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. 291 депутат поддержал документ.
26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся массовый митинг в защиту территориальной целостности Украины, в котором приняли участие 5-10 тысяч человек. На следующий день российские войска захватили здания Верховной Рады и правительства Крыма.
Система экстренной медицинской помощи во временно оккупированном Крыму на грани коллапса из-за массового оттока кадров. Медики увольняются из-за низких зарплат в 25 тыс. рублей и задержек выплат.
россия не признает содержание 24 украинцев, вывезенных с юга Украины в крымские СИЗО. Всего в 2024 году из-за политических преследований за решеткой находятся по меньшей мере 250 украинских граждан.
Более 2,5 тысяч российских военных, которые воевали против Украины, получили земельные участки в оккупированном Крыму. В 2024 году в список добавили бойцов ЧВК и контрактников без крымской регистрации.
На автобусных остановках Симферополя появились ориентировки на военнослужащего, сбежавшего из части. Разыскивается 50-летний контрактник или мобилизованный.
В Украине сохраняется облачная погода с высокими для января температурами от +1°C до +11°C. Теплее всего будет в Крыму, без существенных осадков по всей территории.
На военном аэродроме вблизи Симферополя зафиксировано существенное усиление систем ПВО, включая С-400 и радиолокационное оборудование. Это ослабляет оборонительные позиции оккупантов на других участках.
В оккупированном Крыму закрыли Керченский мост из-за фиксации беспилотников. Над полуостровом работает ПВО, поднята авиация, местные жители сообщают о взрывах в Керчи.
Оккупанты задержали двух работников Крымской железной дороги в Симферополе, обвинив их в сотрудничестве с ВСУ. Задержанных избили и удерживают в СИЗО, однако такие дела обычно закрываются из-за нехватки доказательств.
В Симферополе ВСУ уничтожили элементы системы С-400, оставив два кратера размером 13,5 м. Это второй успешный удар по российским С-400 в ноябре после уничтожения комплекса в Курской области.
СБУ собрала доказательства против Андрея Попова, который руководит подготовкой крымских школьников к войне с Украиной. Он обучает детей военному делу и распространяет антиукраинскую пропаганду в Крыму и на оккупированной Запорожской области.
В Симферополе оккупанты планируют установить памятник "матерям героев сво". Глава Меджлиса Рефат Чубаров резко раскритиковал эту инициативу оккупационных властей.
Во временно оккупированном Крыму на территории пункта техосмотра загорелся бензовоз с прицепом, площадь возгорания 30 кв. м. На месте работают пожарные расчеты, есть один пострадавший.
В оккупированном Крыму в селе Скворцово упала ракета, которую запустили из Симферопольского района. Российские власти не комментируют инцидент, который произошел во время воздушной тревоги в южных областях Украины.
В Джанкойском, Симферопольском и Красногвардейском районах Крыма местные жители сообщили о многочисленных взрывах.
На территории заброшенного завода в Пантелеймоновке найден значительный склад боеприпасов оккупационных войск РФ. Склад имеет стратегическое значение для снабжения артиллерийских и танковых частей на Торецком направлении.
Проукраинское движение «АТЕШ» провело разведку 17-го арсенала Черноморского флота РФ в Севастополе. Обнаружены высокие меры безопасности, включая наблюдательные башни, караульные посты и патрули.
Во временно оккупированном Крыму зафиксированы удары беспилотников в Гвардейском, Симферопольском районе, Новофедоровке и Саках. Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Мирном, Штормовом и Евпатории.