Симферополь

В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

Оккупанты задержали двух работников Крымской железной дороги в Симферополе, обвинив их в сотрудничестве с ВСУ. Задержанных избили и удерживают в СИЗО, однако такие дела обычно закрываются из-за нехватки доказательств.