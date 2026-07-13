СБУ на карте показала недельную работу дальнобойных санкций по нефтяной и военной инфраструктуре РФ
Киев • УНН
СБУ нанесла серию дальнобойных ударов по стратегическим объектам РФ, включая нефтебазы и НПЗ. Поражены также аэродром в Крыму и склады с дронами на Донбассе.
Служба безопасности Украины подтвердила итоги работы дальнобойных санкций за неделю 40-дневной операции СБУ, показав на карте, пишет УНН.
Детали
"На прошлой неделе Служба безопасности Украины нанесла серию дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам государства-агрессора. Все эти спецоперации являются составляющей кампании по системному снижению военно-экономического потенциала рф, которая была утверждена Президентом Украины", - говорится в сообщении СБУ.
Как указали в СБУ, под удар, в частности, попали:
- «теневой флот» рф.
Танкер "Blue" — морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер класса Suezmax, который входит в состав российского "теневого флота". Судно находилось возле временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Несмотря на попытки российской авиации перехватить морской дрон, Sea Baby успешно поразил кормовую часть танкера.
Танкер находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти в обход международных ограничений.
- топливно-энергетическая инфраструктура.
- Нефтеперекачивающая станция «Черкассы» (Башкортостан) — один из ключевых объектов системы «Транснефть – Урал», расположенный за 1500 км от государственной границы Украины. Как минимум восемь ударных беспилотников СБУ поразили резервуарный парк и производственные мощности станции. Через этот объект ежегодно транспортируется почти 2 млн тонн нефтепродуктов.
- Нефтебаза «Красная звезда» (Тверская область) — после попаданий украинских беспилотников на территории объекта возник пожар. Нефтебаза обеспечивает прием, хранение и отпуск бензина и дизельного топлива.
- Нефтебаза «Ставропольская» (Ставропольский край) — еще один важный элемент топливной логистики россии. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.
- Резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе «ТЭС-Терминал-1» в Керчи.
- нефтяная инфраструктура.
- Ярославский НПЗ и нефтеперекачивающая станция «Ярославль» (Ярославская область) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф.
- Нефтеналивной терминал морского порта «Высоцк» (Ленинградская область) — в результате удара выведены из строя два нефтеналивных стендера и поражены три резервуара с нефтепродуктами.
- НПЗ «Первый завод» (Калужская область) — после удара украинских беспилотников на предприятии возник пожар.
- военная инфраструктура.
- Аэродром «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму — поражены три ангара с авиационной техникой.
- Также под удар попали зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С2» возле Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи.
- В Курахово и Гранитном (Донецкая область) нанесено огневое поражение по местам дислокации экипажей подразделений БпЛА, уничтожены склады с дронами и боевыми частями к ним, а также наземные станции управления беспилотными системами.
- В Сорокино (Луганская область) поражен склад крупнокалиберных средств поражения. После удара возник масштабный пожар и продолжалась детонация боеприпасов.
"СБУ системно переносит войну на территорию россии и наносит удары на временно оккупированных территориях, ослабляя военную и экономическую инфраструктуру государства-агрессора. Благодаря таким спецоперациям враг платит все более высокую цену за каждый день войны против Украины", - подчеркнули в спецслужбе.
СБУ подтвердила поражение нефтеперекачивающей станции в башкортостане за 1500 км от границы08.07.26, 13:28 • 3535 просмотров