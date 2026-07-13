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СБУ на карте показала недельную работу дальнобойных санкций по нефтяной и военной инфраструктуре РФ

Киев • УНН

 • 390 просмотра

СБУ нанесла серию дальнобойных ударов по стратегическим объектам РФ, включая нефтебазы и НПЗ. Поражены также аэродром в Крыму и склады с дронами на Донбассе.

СБУ на карте показала недельную работу дальнобойных санкций по нефтяной и военной инфраструктуре РФ
фото иллюстративное

Служба безопасности Украины подтвердила итоги работы дальнобойных санкций за неделю 40-дневной операции СБУ, показав на карте, пишет УНН.

Детали

"На прошлой неделе Служба безопасности Украины нанесла серию дальнобойных ударов по стратегическим военным и топливно-энергетическим объектам государства-агрессора. Все эти спецоперации являются составляющей кампании по системному снижению военно-экономического потенциала рф, которая была утверждена Президентом Украины", - говорится в сообщении СБУ.

Как указали в СБУ, под удар, в частности, попали:

  • «теневой флот» рф.

    Танкер "Blue" — морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер класса Suezmax, который входит в состав российского "теневого флота". Судно находилось возле временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Несмотря на попытки российской авиации перехватить морской дрон, Sea Baby успешно поразил кормовую часть танкера.

    Танкер находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти в обход международных ограничений.

    • топливно-энергетическая инфраструктура.
      1. Нефтеперекачивающая станция «Черкассы» (Башкортостан) — один из ключевых объектов системы «Транснефть – Урал», расположенный за 1500 км от государственной границы Украины. Как минимум восемь ударных беспилотников СБУ поразили резервуарный парк и производственные мощности станции. Через этот объект ежегодно транспортируется почти 2 млн тонн нефтепродуктов.
        1. Нефтебаза «Красная звезда» (Тверская область) — после попаданий украинских беспилотников на территории объекта возник пожар. Нефтебаза обеспечивает прием, хранение и отпуск бензина и дизельного топлива.
          1. Нефтебаза «Ставропольская» (Ставропольский край) — еще один важный элемент топливной логистики россии. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.
            1. Резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе «ТЭС-Терминал-1» в Керчи.
              • нефтяная инфраструктура.
                1. Ярославский НПЗ и нефтеперекачивающая станция «Ярославль» (Ярославская область) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф.
                  1. Нефтеналивной терминал морского порта «Высоцк» (Ленинградская область) — в результате удара выведены из строя два нефтеналивных стендера и поражены три резервуара с нефтепродуктами.
                    1. НПЗ «Первый завод» (Калужская область) — после удара украинских беспилотников на предприятии возник пожар.
                      • военная инфраструктура.
                        1. Аэродром «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму — поражены три ангара с авиационной техникой.
                          1. Также под удар попали зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С2» возле Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи.
                            1. В Курахово и Гранитном (Донецкая область) нанесено огневое поражение по местам дислокации экипажей подразделений БпЛА, уничтожены склады с дронами и боевыми частями к ним, а также наземные станции управления беспилотными системами.
                              1. В Сорокино (Луганская область) поражен склад крупнокалиберных средств поражения. После удара возник масштабный пожар и продолжалась детонация боеприпасов.

                                "СБУ системно переносит войну на территорию россии и наносит удары на временно оккупированных территориях, ослабляя военную и экономическую инфраструктуру государства-агрессора. Благодаря таким спецоперациям враг платит все более высокую цену за каждый день войны против Украины", - подчеркнули в спецслужбе.

                                СБУ подтвердила поражение нефтеперекачивающей станции в башкортостане за 1500 км от границы08.07.26, 13:28 • 3535 просмотров

                                Юлия Шрамко

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