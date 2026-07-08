СБУ подтвердила поражение нефтеперекачивающей станции в башкортостане за 1500 км от границы

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Служба безопасности Украины подтвердила поражение нефтеперекачивающей станции в Башкортостане, которая является одним из ключевых объектов системы "Транснефть – Урал", пишет УНН.

Служба безопасности Украины нанесла успешный удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Черкассы" в Республике Башкортостан. Объект расположен в 1500 километрах от государственной границы Украины. Спецоперация проведена в рамках выполнения поставленной Президентом Украины задачи по системному снижению военно-экономического потенциала рф. По объекту отработали как минимум восемь беспилотников СБУ. В результате удара возник пожар в районе резервуарного парка и на производственных мощностях станции - сообщили в СБУ.

ЛПДС "Черкассы", как указано, является одним из ключевых объектов системы "Транснефть – Урал". Станция обеспечивает приём, накопление, хранение и перекачку светлых нефтепродуктов с Уфимского нефтеперерабатывающего узла на магистральные нефтепродуктопроводы. Через этот объект ежегодно транспортируется почти 2 миллиона тонн нефтепродуктов, а резервуарный парк насчитывает 27 резервуаров общим объёмом свыше 385 тысяч кубических метров.

Поражение таких объектов, подчеркнули в СБУ, "существенно усложняет логистику поставок нефтепродуктов в центральных и восточных регионах россии, а также негативно влияет на функционирование системы транспортировки топлива, которая обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса государства-агрессора"

"СБУ работает по всей территории россии, и для оккупанта больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу. Мы последовательно находим и уничтожаем инфраструктуру, которая обеспечивает армию врага топливом, логистикой и ресурсами для войны. Каждый дальнобойный удар заставляет захватчика платить всё более высокую цену за войну против Украины", ‒ подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

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