Стали известны подробности и предварительная причина смерти Хайден Панеттьери

Стали известны первые подробности смерти американской актрисы Хайден Панеттьери, жизнь которой оборвалась сегодня в возрасте 36 лет. Ее нашли без сознания в Гринвилле, штат Южная Каролина, а обстоятельства смерти сейчас расследуются, передает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

По данным издания, в воскресенье, 16 августа, знакомый Панеттьери позвонил в службу 911 и сообщил, что актриса не реагирует и находится в состоянии остановки сердца.

На место прибыли сотрудники полиции и экстренной медицинской помощи. Медики пытались реанимировать Панеттьери, в частности применяли расширенные реанимационные мероприятия, однако спасти ее не удалось. Смерть актрисы констатировали на месте.

Как сообщает TMZ, в переговорах диспетчерских служб экстренной помощи также упоминалась возможная передозировка. В то же время официально причина смерти Панеттьери пока не установлена, поэтому информация о передозировке остается предварительной.

Полиция Гринвилла сообщила, что в ходе предварительного расследования не обнаружила признаков преступления или других подозрительных обстоятельств. Расследование проводят правоохранители совместно с офисом коронера округа Гринвилл. Для установления точной причины смерти должны провести вскрытие.

Смерть Панеттьери также подтвердила ее семья через представителя актрисы. Причину смерти в заявлении не назвали.

В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко

Справочно

Хайден Панеттьери родилась 21 августа 1989 года в штате Нью-Йорк. Актерскую карьеру она начала еще в детстве, а мировую популярность получила благодаря роли Клэр Беннет в сериале "Герои". Позже Панеттьери сыграла Джульетт Барнс в сериале "Нэшвилл". За эту роль ее дважды номинировали на премию "Золотой глобус". Также она снималась в фильмах "Вспоминая титанов", "Крик 4" и "Крик 6".

Панеттьери имела дочь Каю от бывшего жениха, украинского боксера Владимира Кличко. Ее младший брат, актер Дженсен Панеттьери, умер в 2023 году в возрасте 28 лет.