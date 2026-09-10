Туск заявил, что спецслужбы Украины и Польши предотвратили угрозу на одном из пограничных переходов

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в четверг, что минувшей ночью Польше удалось предотвратить угрозу на одном из пограничных переходов на границе с Украиной. При этом он ожидает, что подобные объекты могут стать целями атак, поскольку москва наносит удары по торговым путям, пытаясь ослабить Киев экономически, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что заявление Туска прозвучало после того, как в среду в результате удара беспилотников по пограничному переходу между Украиной и Молдовой в Одесской области погибли два человека.

"Прошлой ночью благодаря взаимодействию наших служб с украинскими коллегами удалось предотвратить прямую угрозу одному из пограничных переходов", — сообщил Туск на пресс-конференции в Братиславе (Словакия).

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"Как известно, россия уже прибегала к провокационным атакам на пограничные переходы, например, в Молдове. Мы ожидаем подобных действий в отношении переходов на границе с Украиной и в других странах, включая Польшу".

Издание отмечает, что россия пока не прокомментировала слова Туска.

Добавим

Туск неоднократно предупреждал, что странам восточного фланга НАТО необходимо быть готовыми к возможным провокациям со стороны россии, которая в 2022 году вторглась на территорию соседнего государства и с тех пор ведет войну в Украине.

В четверг он сообщил, что получил "достаточно точный доклад непосредственно от ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы — доклад, подтверждающий то, о чем я говорил и предупреждал уже несколько месяцев".

"Мы должны просчитывать различные сценарии; и Польша, и вся Европа должны быть готовы к различным вариантам развития событий, касающимся ситуации не только на российско-украинском фронте, но и вдоль восточного фланга ЕС".