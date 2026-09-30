Основной целью российского удара были объекты энергетики в Киеве и области — Зеленский

Российские войска ночью атаковали Украину почти 190 ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

С ночи экстренные службы и ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий российского удара. Обстрел был сложным: почти 190 ударных беспилотников, а также баллистика. И основной целью удара была энергетика столицы и Киевской области

Он отметил, что в результате российских атак зафиксированы повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Враг продолжил удары и утром. Так, россияне ударили беспилотником по продуктовому супермаркету в Иванковичах. Спасатели тушат пожар. В Киеве ударили по складскому зданию, погиб один человек.

Были нанесены удары по критической инфраструктуре в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровненской областях. Есть повреждения в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях. По состоянию на сейчас по всей стране из-за всех этих ударов пострадали 14 человек. Пять человек погибли, среди них ребенок.

Часть баллистических ракет удалось сбить нашим защитникам. Но, к сожалению, были и попадания. В эти дни были новые пакеты поддержки ПВО. Благодарю партнеров за ракеты, всех, кто выполняет наши договоренности и усиливает защиту неба. Именно так нужно работать и дальше. Каждая ракета-перехватчик действительно спасает жизни. И чем ближе к зиме, тем больше такой защиты нужно. Мы должны сделать все, чтобы российская ставка на баллистический и дроновый террор не сыграла