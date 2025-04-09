Тесла Модель Y

В марте 2025 года украинцы приобрели 4 680 электромобилей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными стали BYD
Song Plus и TESLA Model Y.
Tesla получила первое разрешение от Калифорнии на запуск роботакси. Компания сможет контролировать парк авто и перевозить
сотрудников по заранее спланированным поездкам.
Toyota RAV4 опередила Corolla в мировом рейтинге продаж авто в 2025 году, a Ford F-Series поднялся на третье место. Tesla Model Y
– единственный электрокар в десятке лидеров.
Tesla планирует производство бюджетной версии Model Y в Шанхае, которая будет на 20% дешевле. Массовое производство стартует в
2026 году для защиты доли рынка в Китае и других регионах.