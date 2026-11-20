Около 50 ракет одновременно над Украиной — Россия атакует западные области, в Киеве есть погибшие
Киев • УНН
Россия атакует Украину ракетами и реактивными дронами. В Киеве погибли три человека, еще двое ранены, повреждены мосты.
Утром 20 ноября российские войска продолжают масштабную комбинированную атаку на Украину с применением крылатых и баллистических ракет, а также реактивных беспилотников. По сообщениям мониторинговых каналов, в воздушном пространстве страны одновременно находились около 50 ракет. В Киеве в результате ударов погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и Киевская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
Основная часть крылатых ракет, по информации мониторинговых ресурсов, двигалась в направлении западных регионов Украины. В частности, ракеты фиксировали над Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областями.
В 06:50 Воздушные силы предупредили о приближении крылатых ракет к Львову с востока. Ранее в городе сообщали о мощных взрывах.
В то же время российские ракеты продолжали двигаться через центральные и восточные области. Воздушные силы предупреждали об угрозе для Кропивницкого, Днепра, Чернигова и Кременчуга.
Киев атаковали баллистикой, а на запад Украины летят ракеты и реактивные дроны
Параллельно российские войска продолжали наносить баллистические удары по столице. Только с 06:22 до 06:45 Воздушные силы несколько раз предупреждали о ракетах, летевших на Киев с севера.
Ранее городской голова Виталий Кличко сообщил о повреждении Подольско-Воскресенского, Дарницкого и Южного мостов в результате ракетной атаки. Движение по отдельным переправам ограничили.
Помимо ракет, Россия применила реактивные ударные беспилотники. Их фиксировали над Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Одесской и Винницкой областями.
В 07:06 Воздушные силы также сообщили о реактивном беспилотнике непосредственно над Киевом.
По состоянию на 07:09 ракетная атака продолжалась.
Точное количество выпущенных Россией ракет, результаты работы противовоздушной обороны и последствия ударов станут известны после официального уточнения.
россияне повредили сразу три моста в Киеве — движение между берегами столицы ограничили после ракетных ударов20.11.26, 06:34 • 15202 просмотра