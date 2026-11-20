В результате массированной баллистической атаки российских войск на Киев повреждены три мостовых перехода через Днепр. Движение по части переправ закрыли или существенно ограничили, из-за чего сообщение между правым и левым берегами столицы осложнилось. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

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По словам мэра, повреждения зафиксировали на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. В настоящее время движение по нему с правого берега на левый полностью закрыто.

Также в результате российской атаки пострадал Дарницкий мост. Информацию об ограничениях движения по этой переправе городской голова пока не уточнил.

Кроме того, российские ракеты вновь попали в Южный мост. Движение по нему остается ограниченным — проезд разрешен только с левого берега на правый для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

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Кличко призвал киевлян не выезжать без необходимости и перейти на дистанционную работу

Из-за серьезных осложнений транспортного сообщения между берегами Днепра мэр обратился к жителям столицы с просьбой воздержаться от поездок на личных автомобилях без острой необходимости.

В то же время руководителям предприятий и учреждений рекомендовали по возможности перевести работников на дистанционный режим работы.

Кличко подчеркнул, что окончательную степень повреждений мостовых сооружений специалисты смогут определить только после завершения воздушной тревоги.

При этом российская ракетная атака на Киев продолжается. Коммунальные и экстренные службы работают над ликвидацией ее последствий.

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