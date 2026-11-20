росіяни пошкодили одразу три мости у Києві – рух між берегами столиці обмежили після ракетних ударів
Київ • УНН
Російська балістична атака пошкодила три київські мости, рух між берегами обмежили. Кличко закликав не їхати без потреби.
Унаслідок масованої балістичної атаки російських військ на Київ пошкоджено три мостові переходи через Дніпро. Рух частиною переправ закрили або суттєво обмежили, через що сполучення між правим і лівим берегами столиці ускладнилося. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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За словами мера, пошкодження зафіксували на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Наразі рух ним із правого берега на лівий повністю закритий.
Також унаслідок російської атаки постраждав Дарницький міст. Інформацію про обмеження руху цією переправою міський голова поки не уточнив.
Крім того, російські ракети знову влучили в Південний міст. Рух ним залишається обмеженим – проїзд дозволений лише з лівого берега на правий для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.
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Кличко закликав киян не виїжджати без потреби та перейти на дистанційну роботу
Через серйозні ускладнення транспортного сполучення між берегами Дніпра мер звернувся до мешканців столиці із проханням утриматися від поїздок приватними автомобілями без нагальної потреби.
Водночас керівникам підприємств та установ рекомендували за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи.
Кличко наголосив, що остаточний ступінь пошкоджень мостових споруд фахівці зможуть визначити лише після завершення повітряної тривоги.
При цьому російська ракетна атака на Київ триває. Комунальні та екстрені служби працюють над ліквідацією її наслідків.
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