Київ пережив сім хвиль балістичних ударів – росія випустила близько 30 ракет, у столиці почалися перебої зі світлом
Київ • УНН
Росія атакувала Київ близько 30 балістичними ракетами, спрямованими на енергетичні й транспортні об’єкти. У столиці почалися перебої зі світлом.
У ніч проти 20 листопада та вранці російські війська здійснили сім хвиль балістичних атак на Київ. За попередніми даними моніторингових каналів, ворог застосував близько 30 ракет, переважно спрямованих на енергетичну та транспортну інфраструктуру. Після серії потужних вибухів у деяких районах столиці почалися перебої з електропостачанням, пише УНН.
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Ракетні удари по Києву тривали протягом усієї ночі. Мешканці міста неодноразово чули потужні вибухи, а моніторингові ресурси повідомляли про нові групи балістичних ракет, які рухалися в напрямку столиці.
За попередніми повідомленнями, основними цілями російських атак могли бути об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури. Водночас точна кількість застосованих ракет і характер уражених об'єктів потребують офіційного підтвердження.
Після чергових вибухів у частині Києва почали фіксувати перебої зі світлом. Масштаби пошкоджень енергетичної інфраструктури наразі уточнюються.
росія атакує захід України "Калібрами" та реактивними "Шахедами"
Паралельно з ударами по столиці російські війська здійснюють ракетну атаку на західні регіони України.
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За інформацією моніторингових каналів, у повітряний простір країни кількома хвилями увійшли крилаті ракети "Калібр". Більшість із них, за попередніми даними, попрямували на захід України.
Раніше ці регіони також атакували реактивні ударні безпілотники типу "Шахед".
Таким чином, російська атака охопила одразу кілька регіонів України із застосуванням різних типів ракет та безпілотників.
Станом на ранок 20 листопада повітряна загроза зберігається. Інформація про наслідки ударів, можливі руйнування та постраждалих уточнюється.
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