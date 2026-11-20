Киев пережил семь волн баллистических ударов — Россия выпустила около 30 ракет, в столице начались перебои с электричеством
Киев • УНН
Россия атаковала Киев около 30 баллистическими ракетами, направленными на энергетические и транспортные объекты. В столице начались перебои с электричеством.
В ночь на 20 ноября и утром российские войска осуществили семь волн баллистических атак на Киев. По предварительным данным мониторинговых каналов, враг применил около 30 ракет, преимущественно направленных на энергетическую и транспортную инфраструктуру. После серии мощных взрывов в некоторых районах столицы начались перебои с электроснабжением, пишет УНН.
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Ракетные удары по Киеву продолжались всю ночь. Жители города неоднократно слышали мощные взрывы, а мониторинговые ресурсы сообщали о новых группах баллистических ракет, двигавшихся в направлении столицы.
По предварительным сообщениям, основными целями российских атак могли быть объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Вместе с тем точное количество применённых ракет и характер поражённых объектов требуют официального подтверждения.
После очередных взрывов в части Киева начали фиксировать перебои с электричеством. Масштабы повреждений энергетической инфраструктуры в настоящее время уточняются.
Россия атакует запад Украины «Калибрами» и реактивными «Шахедами»
Параллельно с ударами по столице российские войска осуществляют ракетную атаку на западные регионы Украины.
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По информации мониторинговых каналов, в воздушное пространство страны несколькими волнами вошли крылатые ракеты «Калибр». Большинство из них, по предварительным данным, направились на запад Украины.
Ранее эти регионы также атаковали реактивные ударные беспилотники типа «Шахед».
Таким образом, российская атака охватила сразу несколько регионов Украины с применением различных типов ракет и беспилотников.
По состоянию на утро 20 ноября воздушная угроза сохраняется. Информация о последствиях ударов, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
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