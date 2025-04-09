Кропивницкий

Где ждать жару до +36°, а где - кратковременных дождей: синоптики дали прогноз на сутки

В Украине ожидается жара до 35-36°, особенно на юге и Кировоградщине. В западных областях и в Винницкой области прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в Карпатах возможен туман.