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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Кропивницкий: количество пострадавших возросло, среди них дети

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Враг атакует Кировоградскую область, ВС ВСУ предупреждали о "шахедах"

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ДТП с пострадавшими произошло на Кировоградщине: из-за аварии ограничено движение

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