В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.
Мужчина умер в больнице Кропивницкого от многочисленных ожогов, полученных в результате массированной дроновой атаки 19 марта. Тогда пострадали 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних.
В ночь на 24 марта Россия атаковала Украину 99 дронами различных типов, в том числе Shahed. Украинские силы ПВО сбили 57 ударных БпЛА, но пострадали пять областей.
В результате массированной атаки дронов на Кропивницкий 14 человек обратились к врачам, среди них 7 детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь.
В результате массированной атаки дронов на Кропивницкий 19 марта ранены 11 человек, среди которых 4 несовершеннолетних. Повреждена критическая и гражданская инфраструктура.
Ночью Россия атаковала Кропивницкий 25 беспилотниками, повреждены жилые дома и железная дорога. Ранены 10 человек, среди них ребенок, о чем сообщила посол ЕС.
Ночью 19 марта российские дроны атаковали Кропивницкий, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома в нескольких районах города. По предварительным данным, пострадали 8 человек, среди них один ребенок.
В результате массированной атаки на Кропивницкий ранения получили десять человек, среди которых четверо детей. Повреждены частные дома и многоэтажки.
В Кропивницком в результате массированной атаки повреждены жилые дома, есть раненые, среди которых ребенок. Развернут пункт несокрушимости, коммунальные службы ликвидируют последствия.
Российские дроны атаковали жилые микрорайоны Кропивницкого, в частности Новониколаевку и Балашовку. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.
Диденко сообщила, когда в Украину придет настоящая весенняя погода.
В Николаеве зафиксирован взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического оружия в пяти областях Украины.
Рынок аренды жилья сосредоточился в трех городах-хабах: Днепре, Полтаве и Кропивницком. Арендаторы предпочитают современные дома и квартиры ниже 7 этажа из-за факторов безопасности.
Ночью рф атаковала Украину 50 дронами и 4 ракетами. Силы обороны сбили 40 БПЛА в разных областях, 7 потеряно, 3 вернули. Ракеты не достигли целей, боевая работа продолжается.
В ночь на 21 октября россия атаковала Украину ракетами и 116 дронами. Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 59 вражеских беспилотников.
24-летний студент-юрист предлагал помощь в фиктивном поступлении в польский университет за 10 тыс. долл. Его задержали после получения части средств от "клиентов".
Ночью над Украиной сбиты 12 из 17 российских ударных дронов. Враг также нанес ракетные удары по Николаевской, Черниговской и Сумской областях.
Во многих областях Украины поступили сообщения о «минировании» десятков объектов. Правоохранители подтвердили информацию в нескольких городах, происходит эвакуация из некоторых зданий.
Воздушные силы ВСУ обновили данные о перемещении вражеских БПЛА. Зафиксировано движение дронов в районах Чернигова, Кропивницкого и Днепра в разных направлениях.
Ночью 3 октября Россия атаковала Украину 105 дронами «Шахед». Силы ПВО сбили 78 беспилотников в 15 областях, 23 были потеряны из-за РЭБ, один улетел в Беларусь.
Ночью 24 сентября ПВО Украины отразила масштабную атаку с использованием 85 средств воздушного нападения. Сбито 66 ударных БпЛА типа "Shahed" и обнаружены другие ракеты противника.
Вражеская атака на Кропивницкий повредила жилые дома и вызвала пожар. Есть один погибший, 90-летняя женщина получила легкие ранения, не нуждается в госпитализации.
Глава Кировоградской ОГА сообщил об атаке врага на регион. В Кропивницком зафиксирована серия взрывов, Воздушные силы ВСУ предупреждали о «шахедах» и БпЛА в области.
В Кропивницком прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Местным жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и не публиковать фото или видео возможных последствий в соцсетях.
В Украине 18 августа ожидается жаркая погода с температурой до 35-36° на юге. Местами возможны кратковременные дожди и грозы, особенно в западных и центральных областях.
В Украине ожидается жара до 35-36°, особенно на юге и Кировоградщине. В западных областях и в Винницкой области прогнозируются кратковременные дожди и грозы, в Карпатах возможен туман.
В Сумах и Днепре сообщили о взрывах. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, о чем предупредили Воздушные силы ВСУ.
Ночью над Украиной сбито 5 дронов, запущенных Россией. Враг также атаковал 3 баллистическими ракетами "Искандер-М". К противовоздушному бою привлечены мобильные огневые группы и средства РЭБ.
На объездной дороге города Бобринец Кировоградской области произошло ДТП с пострадавшими. Движение транспортных средств временно ограничено в обоих направлениях на 115 км автодороги Н-14.