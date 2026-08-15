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россияне атаковали Кривой Рог и Кропивницкий, есть раненый и перебои с электричеством

Киев • УНН

 • 918 просмотра

15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу и Кропивницкому. В Кривом Роге ранен мужчина, часть города без электричества.

россияне атаковали Кривой Рог и Кропивницкий, есть раненый и перебои с электричеством

15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области и атаковали Кропивницкий, в результате чего в Кривом Роге был ранен мужчина, а часть города осталась без электричества. О последствиях атаки на Кривой Рог сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

По словам Ганжи, после вражеского удара в Кривом Роге возник пожар. Ранения получил мужчина.

Один человек ранен. Враг нанес удар по Кривому Рогу. Возник пожар. Ранения получил мужчина. Последствия уточняются

- сообщил начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, российские войска атакуют Кропивницкий. По предварительной информации, противник применил около 8 ракет различных типов.

В Кривом Роге из-за российской атаки часть города осталась без электроснабжения. Информация о последствиях ударов и масштабах повреждений уточняется.

В результате удара дроном по Запорожскому району погиб один человек — ГСЧС15.08.26, 15:20 • 838 просмотров

Степан Гафтко

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