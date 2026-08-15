россияне атаковали Кривой Рог и Кропивницкий, есть раненый и перебои с электричеством
Киев • УНН
15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу и Кропивницкому. В Кривом Роге ранен мужчина, часть города без электричества.
15 августа российские войска нанесли удары по Кривому Рогу Днепропетровской области и атаковали Кропивницкий, в результате чего в Кривом Роге был ранен мужчина, а часть города осталась без электричества. О последствиях атаки на Кривой Рог сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
По словам Ганжи, после вражеского удара в Кривом Роге возник пожар. Ранения получил мужчина.
Один человек ранен. Враг нанес удар по Кривому Рогу. Возник пожар. Ранения получил мужчина. Последствия уточняются
Кроме того, российские войска атакуют Кропивницкий. По предварительной информации, противник применил около 8 ракет различных типов.
В Кривом Роге из-за российской атаки часть города осталась без электроснабжения. Информация о последствиях ударов и масштабах повреждений уточняется.
В результате удара дроном по Запорожскому району погиб один человек — ГСЧС15.08.26, 15:20 • 838 просмотров