В результате удара дроном по Запорожскому району погиб один человек — ГСЧС
Киев • УНН
В результате атаки дрона на сельхозтехнику в Запорожском районе погиб 32-летний мужчина, ещё один получил травмы. В поле горели комбайн, автомобиль и пшеница.
В результате удара по сельскохозяйственной технике во время сбора урожая в Запорожском районе погиб мужчина, еще один получил травмы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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Днем, 15 августа, вражеские войска атаковали дроном сельскохозяйственную технику во время сбора урожая. По предварительным данным, погиб 32-летний мужчина, еще один мужчина получил травмы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь
В результате удара в поле загорелись комбайн, легковой автомобиль и пшеница. Спасатели потушили возгорание.
Напомним
Российские войска утром атаковали аграриев в двух областях на юге Украины — Запорожской и Николаевской.
россияне в ночь на субботу, 15 августа, атаковали Запорожье беспилотниками.