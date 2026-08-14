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российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

Экспорт сырой нефти с терминала "Шесхарис" в Новороссийске полностью приостановлен после атаки беспилотника. Терминал, обрабатывающий 700 тыс. баррелей в сутки, прекратил погрузку из-за заполненных резервуаров.

российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters

Экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в порту новороссийска полностью приостановили после атаки беспилотника. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передаёт УНН.

Детали

Экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в черноморском порту новороссийска был приостановлен в пятницу в результате атаки дронов

- пишет издание.

Терминал "Шешарис", который обрабатывает около 700 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с), является главным объектом экспорта российской нефти на Чёрном море. Его остановка усиливает давление на российскую энергетическую инфраструктуру, которая в последние месяцы неоднократно становилась объектом атак.

Один из источников сообщил, что один танкер, который должен был загрузить нефть в порту, рано утром в пятницу вышел в открытое море после попытки атаки дроном на терминал. В результате этой попытки атаки порт приостановил погрузку нефти и прекратил принимать нефть на терминал, поскольку резервуары для хранения были заполнены до предела.

Эти перебои произошли после периода значительных объёмов экспорта в последние месяцы. По данным одного из источников, знакомого с данными об экспорте, объёмы погрузки нефти из новороссийска в июле достигли почти 1 млн баррелей в сутки, а в июне - около 800 000 баррелей в сутки

- добавляет издание.

Отмечается, что через новороссийск осуществляется экспорт флагманской российской нефти сорта "Урал", казахстанской смеси KEBCO и нефти "Сибирская лёгкая".

Приостановка экспорта стала следствием ряда перебоев в поставках нефти с черноморского побережья россии.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о судах, на которых россияне перевозят нефть, сжиженный газ и украденное украинское зерно.

Павел Башинский

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