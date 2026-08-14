российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
Киев • УНН
Экспорт сырой нефти с терминала "Шесхарис" в Новороссийске полностью приостановлен после атаки беспилотника. Терминал, обрабатывающий 700 тыс. баррелей в сутки, прекратил погрузку из-за заполненных резервуаров.
Экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в порту новороссийска полностью приостановили после атаки беспилотника. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передаёт УНН.
Детали
Экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в черноморском порту новороссийска был приостановлен в пятницу в результате атаки дронов
Терминал "Шешарис", который обрабатывает около 700 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с), является главным объектом экспорта российской нефти на Чёрном море. Его остановка усиливает давление на российскую энергетическую инфраструктуру, которая в последние месяцы неоднократно становилась объектом атак.
Один из источников сообщил, что один танкер, который должен был загрузить нефть в порту, рано утром в пятницу вышел в открытое море после попытки атаки дроном на терминал. В результате этой попытки атаки порт приостановил погрузку нефти и прекратил принимать нефть на терминал, поскольку резервуары для хранения были заполнены до предела.
Эти перебои произошли после периода значительных объёмов экспорта в последние месяцы. По данным одного из источников, знакомого с данными об экспорте, объёмы погрузки нефти из новороссийска в июле достигли почти 1 млн баррелей в сутки, а в июне - около 800 000 баррелей в сутки
Отмечается, что через новороссийск осуществляется экспорт флагманской российской нефти сорта "Урал", казахстанской смеси KEBCO и нефти "Сибирская лёгкая".
Приостановка экспорта стала следствием ряда перебоев в поставках нефти с черноморского побережья россии.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало информацию о судах, на которых россияне перевозят нефть, сжиженный газ и украденное украинское зерно.