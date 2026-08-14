Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света

В результате боевых действий и обстрелов энергообъектов в Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно отсутствует электроснабжение. Ограничения сегодня не прогнозируются, продолжаются восстановительные работы.

Из-за вражеских атак часть потребителей в трех областях остается без света, сообщили в Минэнерго, добавив, что графики отключений не ожидаются, пишет УНН. В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения - сообщили в Минэнерго. Как указано, везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям. "Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время — с 10:00 до 17:00", — говорится в сообщении. По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 14 августа, по состоянию на 09:30 оно было на том же уровне, что и днем ранее — в четверг. Вчера, 13 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,6% ниже, чем максимум предыдущего дня — в среду, 12 августа. Причина — спад жары и отсутствие необходимости в массовом использовании кондиционеров в большинстве регионов Украины. россия ночью атаковала энергетику в Одесской области, без света часть 4 областей