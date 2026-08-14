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Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, прибывшие в Германию после 31 июля 2026 года, больше не получат временную защиту. Исключение — только для тех, кто исполнил воинскую обязанность или имеет законные основания для выезда.

Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые спасаются от войны России против Украины и не освобождены от военной службы, больше не могут получить временную защиту в Германии. Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство внутренних дел страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это ограничение касается мужчин, прибывших в Германию начиная с 31 июля 2026 года. Именно в этот день вступил в силу соответствующий пункт решения Совета ЕС. Согласно ему, временная защита предоставляется исключительно тем, чья "воинская обязанность в Украине выполнена".

Для подтверждения украинские мужчины должны предоставить доказательства того, что они покинули Украину на законных основаниях или освобождены от военной службы, сообщили в МВД Германии

- пишет издание.

Указывается, что тех украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые уже находились в Германии до 31 июля 2026 года и имеют временную защиту, нововведения не касаются. Временная защита для них, как и для всех остальных украинских беженцев в Германии, согласно решению Совета ЕС, автоматически продлевается до марта 2028 года.

Украинские мужчины мобилизационного возраста, не имеющие оснований для временной защиты и желающие остаться в Германии, могут подать заявление на получение убежища в стране. Такая просьба будет рассмотрена в индивидуальном порядке Федеральной службой по вопросам миграции и беженцев

- добавляет издание.

При этом в МИД ФРГ добавили: украинские граждане, незаконно находящиеся в Германии, могут быть депортированы, если в отношении них существуют действующие общие правовые основания для выдворения иностранцев.

Напомним

По состоянию на конец июня в ЕС находились более 4,4 млн украинцев под временной защитой, что на 24 тысячи больше, чем в мае. Больше всего таких лиц в Германии.

Чехия потребует от украинских мужчин подтверждения "исполнения воинской обязанности" для временной защиты04.08.26, 23:04 • 11935 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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