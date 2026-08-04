Чехия потребует от украинских мужчин подтверждения "исполнения воинской обязанности" для временной защиты

Украинские мужчины призывного возраста, которые будут прибывать в страны Европейского Союза, должны будут подтверждать выполнение воинской обязанности, чтобы получить временную защиту. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Чехии, передает УНН.

Детали

Как отметили в ведомстве, 4 августа в Официальном журнале ЕС опубликовали имплементационное решение Совета Европейского Союза, которое изменяет условия предоставления временной защиты гражданам Украины. Документ вступит в силу 5 августа.

Согласно решению, по заявлениям, поданным после вступления его в силу, временная защита не будет предоставляться лицам, которые не смогут подтвердить выполнение воинской обязанности в Украине.

Для подтверждения своего статуса украинские мужчины должны будут предоставить информацию через приложение "Резерв+.

Новое требование будет касаться заявлений о первичном и повторном предоставлении временной защиты, а также случаев оформления такого статуса с целью воссоединения семьи.

В то же время изменения не будут распространяться на граждан Украины, которые уже имеют действующую временную защиту и будут непрерывно сохранять этот статус в Чехии. При продлении ранее предоставленной защиты подтверждать выполнение воинской обязанности также не потребуется.

Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что Прага длительное время добивалась ужесточения правил предоставления временной защиты.

"Наше правительство уже длительное время настаивает на ужесточении условий предоставления временной защиты и приветствует то, что нам удалось достичь согласия между государствами-членами. Это решение позволит сократить количество новоприбывших на десятки процентов", — отметил Метнар.

По его словам, сокращение количества новых заявителей должно уменьшить нагрузку на чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения.

Отдельно решение Совета ЕС предусматривает продление действия временной защиты для граждан Украины до конца марта 2028 года.

В Чехии процедура продления статуса будет происходить по схеме предыдущих лет: сначала украинцам нужно будет пройти онлайн-регистрацию, а затем лично обратиться в отделение Министерства внутренних дел для получения новой визовой наклейки. После выполнения этих условий временная защита будет продлена до 31 марта 2028 года.

Напомним

ЕС согласился дать временную защиту украинцам еще на год, но с уточнением о военнообязанных.