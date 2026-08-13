Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" Сухопутных войск Вооружённых сил Украины переходит под оперативное руководство 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил Алексей Братущак, начальник отделения коммуникаций 425-го ОШП "Скеля", сообщает УНН со ссылкой на журналиста и военнослужащего Юрия Бутусова.

На данный момент мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов". Не все наши подразделения ещё переведены под оперативное руководство этого корпуса, но мы понимаем, что те подразделения, которые выполняют задачи на различных участках фронта, вероятно, уже объединятся для выполнения этого одного боевого распоряжения. При этом мы не входим в структуру корпуса "Азов", но оперативное руководство будет осуществлять корпус "Азов"