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Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак

Киев • УНН

 • 894 просмотра

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" ВСУ переходит под оперативное руководство 1-го корпуса "Азов" НГУ. Вместе с тем полк не входит в структуру корпуса.

Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" Сухопутных войск Вооружённых сил Украины переходит под оперативное руководство 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил Алексей Братущак, начальник отделения коммуникаций 425-го ОШП "Скеля", сообщает УНН со ссылкой на журналиста и военнослужащего Юрия Бутусова.

Детали

На данный момент мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов". Не все наши подразделения ещё переведены под оперативное руководство этого корпуса, но мы понимаем, что те подразделения, которые выполняют задачи на различных участках фронта, вероятно, уже объединятся для выполнения этого одного боевого распоряжения. При этом мы не входим в структуру корпуса "Азов", но оперативное руководство будет осуществлять корпус "Азов"

- говорится в заявлении представителя полка.

Напомним

Суд взял под стражу без права внесения залога двух военнослужащих медицинской роты полка "Скеля", которых подозревают в пытках сослуживцев.

Также УНН сообщал, что командира 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", подполковника Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.  

Евгений Устименко

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