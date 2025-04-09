В приложении «Киев Цифровой» появилась онлайн-карту доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и другие удобства. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.
Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.
DeepSeek прошел проверку App Store и Google Play, но его безопасность еще анализируют. По словам Борнякова, приложение проверено маркетплейсами и вряд ли содержит шпионские программы.
Китайское ИИ-приложение DeepSeek обогнало ChatGPT в App Store США и вызвало падение акций технологических компаний. Эксперты предупреждают о рисках конфиденциальности из-за хранения данных на серверах в Китае.
Приложением "Резерв+" ежедневно пользуются 3,5 млн украинцев. Теперь в новой версии можно обновить контактные данные без физического визита в территориальный центр комплектования.
В приложении "Резерв+" появилась возможность повторного уточнения персональных данных в реестре Оберіг. Пользователи смогут обновлять телефон, почту и адрес не чаще чем раз в 7 дней.
Технологические гиганты Amazon и Meta пожертвовали по $1 млн в фонд инаугурационной церемонии Дональда Трампа. Компании стремятся наладить отношения с будущим президентом США после лет напряженности.
Google объявила о завершении сотрудничества с разработчиками из рф на платформе Google Play с 26 декабря. Российские разработчики потеряют возможность получать доходы от продажи приложений и подписок.
Разработчик Ник Шелия создал соцсеть MNT для координации проевропейских протестов в Грузии. Приложение помогает фильтровать дезинформацию и доступно для загрузки в App Store и Google Play.
Минобороны ввело функцию отслеживания статуса рапортов в приложении "Армия+". Военнослужащие будут получать уведомления об изменениях статуса и смогут контролировать каждый этап согласования документа.
В приложении «Резерв+» появился сервис рекрутинга для поиска вакансий в армии. Система подбирает должности на основе навыков пользователя, предоставляя подробную информацию о бригадах и их командовании.
Российский видеохостинг Rutube стал недоступным для загрузки из Google Play в РФ. Представители Rutube подтвердили, что приложение теперь можно установить только в США, назвав это «забавной путаницей».
Сеть PlayStation потерпела масштабный сбой, что сделало невозможным онлайн-игру для пользователей PS4 и PS5. Sony подтвердила проблему и работает над ее решением, но время восстановления работы сервиса пока неизвестно.
По обращению Минцифры Google Play заблокировал 19 приложений онлайн-казино, а App Store - 12. Федоров призвал граждан сообщать о выявленных приложениях нелегальных казино.
123 воинские части внедрили процедуру подачи электронных рапортов через "Армию+". Приложение позволяет подавать рапорты за считанные минуты, имея такую же юридическую силу, как и бумажные.
Мобильное приложение "Армия+" для военнослужащих запущено 9 августа. За менее чем сутки оно получило 20 тысяч успешных загрузок, что является рекордным показателем для подобных систем в украинской армии.
Минобороны отдает предпочтение естественному внедрению приложения 'Армия+' в воинских подразделениях. Ожидается максимальный охват ВСУ до конца года, с акцентом на лидерстве командиров бригад в этом процессе.
Приложение "Армия+" не хранит персональные данные военных. В случае захвата устройства врагом, администратор может заблокировать учетную запись и удалить все данные. Безопасность приложения постоянно мониторится и совершенствуется.
За неделю с 1 по 7 июля еще 569 397 украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", территориальные центры комплектования (ТЦК) или сборные пункты (ЗП), что увеличило общее количество обновлений до почти 3,2 миллиона по состоянию на 7 июля 2024 года.
За неделю с 24 по 30 июня еще более 323 000 украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ, что увеличило общее количество обновлений до почти 2,6 миллиона по состоянию на 30 июня.
1,5 миллиона граждан обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+", при этом более 233 000 обновлений было осуществлено через ЦПАУ и 208 000 - через ТИК и СП, по данным Минобороны.
Народный депутат Андрей Осадчук сообщил, что в Киеве места в очередях в ТЦК и СП продают по 1000 гривен.
Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.
Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которые могут обновить свои учетные данные онлайн или офлайн в территориальных призывных участках или центрах предоставления административных услуг.
Google анонсировала Theft Detection Lock - функцию на основе искусственного интеллекта для Android, которая блокирует телефон, когда обнаруживает движения, связанные с кражей, и делает похищенные устройства непригодными для использования.
Генеральный директор TikTok надеется победить американские ограничения на приложение, утверждая, что "мы никуда не денемся" и что факты и Конституция на их стороне.
Российское правительство рассматривает предложение создать единую систему мониторинга интернет-активности детей. Система будет интегрирована в российские онлайн-сервисы и будет предоставлять родителям данные о том, как дети пользуются интернетом.