Google Play

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29104 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мобильное приложение "Армия+" для военнослужащих запущено 9 августа. За менее чем сутки оно получило 20 тысяч успешных загрузок, что является рекордным показателем для подобных систем в украинской армии.

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Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Минобороны отдает предпочтение естественному внедрению приложения 'Армия+' в воинских подразделениях. Ожидается максимальный охват ВСУ до конца года, с акцентом на лидерстве командиров бригад в этом процессе.

Война • 8 августа, 15:36 • 104812 просмотра

В Минобороны заверили, что данные военных не хранятся в системе "Армия+"

Приложение "Армия+" не хранит персональные данные военных. В случае захвата устройства врагом, администратор может заблокировать учетную запись и удалить все данные. Безопасность приложения постоянно мониторится и совершенствуется.

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Уже 3,2 миллиона украинцев обновили учетные данные - Минобороны

За неделю с 1 по 7 июля еще 569 397 украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", территориальные центры комплектования (ТЦК) или сборные пункты (ЗП), что увеличило общее количество обновлений до почти 3,2 миллиона по состоянию на 7 июля 2024 года.

Общество • 7 июля, 17:56 • 55812 просмотра

Более 323 тысяч украинцев обновили свои учетные данные на этой неделе - Минобороны

За неделю с 24 по 30 июня еще более 323 000 украинцев обновили свои военно-учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ, что увеличило общее количество обновлений до почти 2,6 миллиона по состоянию на 30 июня.

Общество • 30 июня, 16:30 • 16177 просмотра

В Украине уже 1,5 миллиона граждан обновили данные через приложение "Резерв+"

1,5 миллиона граждан обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+", при этом более 233 000 обновлений было осуществлено через ЦПАУ и 208 000 - через ТИК и СП, по данным Минобороны.

Общество • 17 июня, 15:10 • 33566 просмотра

За 1000 грн в Киеве продают места в очереди в ТЦК и СП - нардеп Осадчук

Народный депутат Андрей Осадчук сообщил, что в Киеве места в очередях в ТЦК и СП продают по 1000 гривен.

Общество • 20 мая, 14:10 • 19604 просмотра

Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.

Общество • 18 мая, 07:08 • 76074 просмотра

"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которые могут обновить свои учетные данные онлайн или офлайн в территориальных призывных участках или центрах предоставления административных услуг.

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