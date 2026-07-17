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Google Play удалил самые популярные российские приложения из-за санкций ЕС

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Google Play вслед за AppStore убрал популярные в РФ приложения VK. Это произошло после введения санкций ЕС против холдинга и связанной с ним компании-разработчика Maх.

Google Play удалил самые популярные российские приложения из-за санкций ЕС

Google Play удалил из своего магазина российские приложения VK (ВКонтакте), мессенджер Max и «Одноклассники». Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Это произошло после введения санкций ЕС против холдинга VK и связанной с ним компании-разработчика Max.

Под удаление попал широкий перечень продуктов, которыми владеет холдинг VK. Так, из поиска исчезли специализированные сервисы: «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Знакомства», а также почта и облачное хранилище Mail.ru. Пользователи также не могут загрузить вспомогательные инструменты «Юла», «Маруся» и «Календарь».

В то же время пресс-служба VK заявила, что все приложения «продолжают работать в штатном режиме», а загрузить их можно на сторонних площадках.

Напомним

В июне компания Apple удалила ключевые сервисы российского холдинга VK из AppStore из-за санкций.

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Вадим Хлюдзинский

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