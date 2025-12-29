В россии все агрессивнее принуждают граждан переходить на государственный мессенджер Max, и это уже превращается в инструмент принуждения и контроля, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, в Пензе учеников местной гимназии №13 не пустили на новогоднюю дискотеку, потому что они отказались установить приложение.

рф усиливает национализацию, привлекательные активы перепродают лояльным кремлю инвесторам - разведка

Похожая ситуация зафиксирована и в Новороссийске: студентов государственного морского университета имени Ушакова заставляют устанавливать Max под угрозой недопуска к сессии и практике. Преподаватели предупредили, что электронные зачетные книжки теперь связаны с нацмессенджером, а проверка регистрации будет осуществляться поименно. Кроме того, студентов обязывают подписываться на "нужные" каналы в приложении, подчеркивая, что этот вопрос "под контролем руководства".

Родители школьников из Подмосковья также сообщают о принудительном переходе школьных чатов в Max. Учителям приказывают переводить всю официальную коммуникацию в государственный мессенджер. Тех, кто просит альтернативные каналы связи, просто игнорируют.

Самый высокий показатель за последние 50 лет: в разведке заявили, что кремль толкает молодежь в ПТУ из-за катастрофического дефицита рабочих рук

В Нижнем Новгороде школьники рассказывают, что без Max они фактически теряют доступ к информации об учебе, ведь расписание, объявления и задания публикуются только там.

На временно оккупированных территориях Украины этот мессенджер вообще используется как инструмент изоляции: он работает только с российскими и белорусскими SIM-картами, усложняя людям связь со свободным миром. Параллельно Россия блокирует работу альтернативных сервисов – Telegram и WhatsApp