рф загоняет общество в контролируемый мессенджер Max: как его используют на оккупированных территориях
Киев • УНН
россия агрессивно принуждает граждан использовать государственный мессенджер Max, который превращается в инструмент контроля. Учащиеся и студенты сталкиваются с угрозами из-за отказа устанавливать приложение, а на оккупированных территориях Max работает только с российскими и белорусскими SIM-картами, изолируя украинцев.
В россии все агрессивнее принуждают граждан переходить на государственный мессенджер Max, и это уже превращается в инструмент принуждения и контроля, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Детали
По данным разведки, в Пензе учеников местной гимназии №13 не пустили на новогоднюю дискотеку, потому что они отказались установить приложение.
Похожая ситуация зафиксирована и в Новороссийске: студентов государственного морского университета имени Ушакова заставляют устанавливать Max под угрозой недопуска к сессии и практике. Преподаватели предупредили, что электронные зачетные книжки теперь связаны с нацмессенджером, а проверка регистрации будет осуществляться поименно. Кроме того, студентов обязывают подписываться на "нужные" каналы в приложении, подчеркивая, что этот вопрос "под контролем руководства".
Родители школьников из Подмосковья также сообщают о принудительном переходе школьных чатов в Max. Учителям приказывают переводить всю официальную коммуникацию в государственный мессенджер. Тех, кто просит альтернативные каналы связи, просто игнорируют.
В Нижнем Новгороде школьники рассказывают, что без Max они фактически теряют доступ к информации об учебе, ведь расписание, объявления и задания публикуются только там.
На временно оккупированных территориях Украины этот мессенджер вообще используется как инструмент изоляции: он работает только с российскими и белорусскими SIM-картами, усложняя людям связь со свободным миром. Параллельно Россия блокирует работу альтернативных сервисов – Telegram и WhatsApp
Кроме того, фиксируется четкая стратегия Кремля: под видом "удобства" и "безопасности" навязать обществу инструмент цифрового контроля, лишить людей выбора, максимально ограничить приватность и свободу общения.
