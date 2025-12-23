$42.150.10
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 10284 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 13358 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 10448 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 13412 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 20338 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36455 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52242 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 80771 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44742 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
рф усиливает национализацию, привлекательные активы перепродают лояльным кремлю инвесторам - разведка

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В 2025 году в россии резко усилился тренд на национализацию, власти активно изымают частные компании с последующей перепродажей лояльным кремлю инвесторам. Общая стоимость активов, перешедших в государственную собственность, превысила 3 трлн рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2024-м.

В 2025 году в россии резко усилился тренд на национализацию: власти активно изымают частные компании, как правило, с последующей перепродажей лояльным Кремлю инвесторам, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, общая стоимость активов, перешедших в государственную собственность, превысила 3 трлн рублей – в 4,5 раза больше, чем в 2024-м, а с 2022-го совокупно достигла около 6,5 трлн рублей. Почти 1,2 трлн рублей приходится на стратегические предприятия, тогда как по коррупционным обвинениям, остающимся основным основанием для исков, государство получило чуть более 1 трлн рублей.

Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 12836 просмотров

Основания для изъятий разнообразны – от нарушений приватизации до связей с иностранными инвесторами, причем иностранными считаются даже россияне со вторым гражданством или видом на жительство за границей. Национализация затрагивает все сферы, но наибольшие риски несут крупные и экономически привлекательные активы, в частности морские порты, рыбопромышленные и горно-обогатительные предприятия. Решение конституционного суда рф в октябре 2024 года об отсутствии срока давности в антикоррупционных делах, а также недавнее признание возможности изъятия биржевых акций лишь усиливают этот процесс 

- указано в сообщении.

В рф формируют новую силовую и коррупционную вертикаль под прикрытием миграционного контроля - разведка22.12.25, 20:18 • 3544 просмотра

В разведке отмечают, что активы редко остаются в государственной собственности: их быстро перепродают, что приносит бюджету дополнительные доходы – по оценке на сентябрь, около 30 млрд рублей – и обеспечивает косвенный контроль через инвесторов, близких к Кремлю. Менее 1 % дел завершается в пользу владельцев, а сроки рассмотрения существенно сократились благодаря координации правоохранительных органов и судов.

Тренд подпитывается бюджетным давлением, высокой стоимостью денег, низким ростом ВВП и волатильностью внешней торговли. Предсказуемых причин для замедления нет: национализация будет продолжать расширяться, пока будут оставаться привлекательные активы 

- указано в сообщении.

россияне будут встречать 2026 год в режиме жесткой экономии - разведка21.12.25, 12:37 • 11319 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
