В 2025 году в россии резко усилился тренд на национализацию: власти активно изымают частные компании, как правило, с последующей перепродажей лояльным Кремлю инвесторам, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

По данным разведки, общая стоимость активов, перешедших в государственную собственность, превысила 3 трлн рублей – в 4,5 раза больше, чем в 2024-м, а с 2022-го совокупно достигла около 6,5 трлн рублей. Почти 1,2 трлн рублей приходится на стратегические предприятия, тогда как по коррупционным обвинениям, остающимся основным основанием для исков, государство получило чуть более 1 трлн рублей.

Основания для изъятий разнообразны – от нарушений приватизации до связей с иностранными инвесторами, причем иностранными считаются даже россияне со вторым гражданством или видом на жительство за границей. Национализация затрагивает все сферы, но наибольшие риски несут крупные и экономически привлекательные активы, в частности морские порты, рыбопромышленные и горно-обогатительные предприятия. Решение конституционного суда рф в октябре 2024 года об отсутствии срока давности в антикоррупционных делах, а также недавнее признание возможности изъятия биржевых акций лишь усиливают этот процесс

В разведке отмечают, что активы редко остаются в государственной собственности: их быстро перепродают, что приносит бюджету дополнительные доходы – по оценке на сентябрь, около 30 млрд рублей – и обеспечивает косвенный контроль через инвесторов, близких к Кремлю. Менее 1 % дел завершается в пользу владельцев, а сроки рассмотрения существенно сократились благодаря координации правоохранительных органов и судов.

Тренд подпитывается бюджетным давлением, высокой стоимостью денег, низким ростом ВВП и волатильностью внешней торговли. Предсказуемых причин для замедления нет: национализация будет продолжать расширяться, пока будут оставаться привлекательные активы